Poslanci začnou jednat o důvěře Babišově vládě, hlasování bude zřejmě ve středu
Koaliční kabinet Andreje Babiše (ANO) v úterý požádá Sněmovnu o důvěru. Trojice vládních stran má v dolní komoře pohodlnou většinu, vláda proto důvěru pravděpodobně získá. Očekává se ale mnohahodinová debata provázená zejména opoziční kritikou. Vystoupit by měli také všichni ministři. Samo hlasování by se mohlo uskutečnit podle odhadu předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) ve středu večer.
Jednání poslanců o důvěře začne 101. den od sněmovních voleb loni v říjnu, z nichž nynější složení dolní komory vzešlo. Většinový kabinet ANO, SPD a Motoristů by mohl získat ve dvousetčlenné Sněmovně podporu až 108 poslanců. Opoziční kluby ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 mají v plném počtu 92 zákonodárců.
Někteří poslanci SPD žádají vysvětlení toho, proč se koalice rozhodla pokračovat v muniční iniciativě pro Ukrajinu. Na jednání klubu SPD proto přijde premiér Babiš. K vyslovení důvěry stačí vládě hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců na rozdíl od hlasování o nedůvěře, pro niž musí navrhovatelé získat nejméně 101 hlasů.
První letošní schůze začne v 11 hodin, první jednací den má skončit v 21:00. V úvodu budou moci poslanci přednášet změny jejího programu. Opozice chce prosadit zařazení návrhu, v němž by se Sněmovna distancovala od Okamurova novoročního projevu. Okamura v něm kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu. Opoziční kluby také odevzdají návrh na Okamurovo odvolání z čela Sněmovny. Zatím není jasné, kdy by o návrhu mohli poslanci jednat.
Před diskusí o důvěře vládě poslanci projednají doporučení ministerstvu financí, aby vyplatilo volební příspěvek stranám a hnutím, které získaly v loňských sněmovních volbách nad 1,5 procenta hlasů. Půjde celkem o zhruba 545 milionů korun.