Politici si na Vítkově připomněli vznik státu
Prezident Petr Pavel, končící premiér Petr Fiala (ODS) a další představitelé státu si dnes u Národního památníku na pražském Vítkově připomněli 107. výročí vzniku Československa. Položili věnce u hrobu Neznámého vojína. Tradičního pietního aktu se zúčastnili také zástupci armády, církve a hlavního města i váleční veteráni. Doprovodil ho přelet armádních letadel a vrtulníků.
Vojenská hudba na úvod ceremoniálu zahrála státní hymnu. Následně vojáci na čestný dvůr památníku na Vítkově jako každoročně přinesli historické armádní prapory za zvuků husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci. Po položení věnců přítomní uctili památku padlých vojáků minutou ticha, zazněla Večerka a čestná salva. Pavel také u příležitosti 107. výročí vzniku Československa propůjčil bojový prapor Velitelství teritoriálních sil. Na závěr piety vojáci odkráčeli slavnostním pochodem a nad památníkem prolétly armádní vrtulníky a letouny.
U hrobu Neznámého vojína položili stejně jako loni věnce Pavel, Fiala, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), náčelník generálního štábu Karel Řehka a ministryně obrany Jana Černochová (ODS), pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) nebo arcibiskup Jan Graubner. Pietního aktu se zúčastnili také zástupci dalších politických stran, včetně místopředsedů hnutí ANO Aleny Schillerové a Karla Havlíčka. ANO na začátku října vyhrálo volby a aktuálně vyjednává o budoucí vládě s hnutím SPD a Motoristy.
Akce k založení republiky se konají i na dalších místech země. V Praze někteří politici položí věnce také k pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí. Petr Pavel také na Hradě jmenuje nové generály a večer se ve Vladislavském sále Pražského hradu uskuteční tradiční předávání státních vyznamenání, které letos obdrží 48 lidí.
Jména oceněných Hrad předem nezveřejňuje. Vedoucí prezidentské kanceláře Milan Vašina Českému rozhlasu řekl, že nominací na vyznamenání obdržel Hrad o deset procent více než loni, a sice okolo 600.