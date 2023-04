Podmínka a žaloba. Stát myslí trestání lží o Ukrajině vážně

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Protivládní aktivista Ladislav Vrabel odešel ve čtvrtek od soudu s podmínkou za šíření poplašné zprávy a učitelku Martinu Bednářovou státní zástupce obžaloval za schvalování genocidy. To jsou nejnovější případy, kdy český stát trestá veřejné projevy svých občanů v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.

Vrabel na podzim organizoval velké protivládní a proruské demonstrace a dělal si čáku na to stát se lídrem tuzemské krajní pravice. Pak se kvůli penězům rozhádal se svým kolegou Jiřím Havlem a ztratil na přitažlivosti. U soudu doplatil na svá slova o tom, že česká vláda chce koupit americké stíhačky F-35, aby mohla zdejší armáda ostřelovat jadernými zbraněmi Rusko, které na oplátku vymaže z mapy Prahu. Soudce pražského obvodního soudu to naznal jako šíření poplašné zprávy a Vrabel odešel od soudu s podmínkou. Pokud v příštím roce a půl spáchá úmyslný trestný čin, poputuje na čtyři měsíce do vězení.

Nový Respekt: Vězení za názor?

Popírají, že Rusko vede na Ukrajině válku. Měli by za to být potrestáni?

Učitelka Martina Bednářová před soud míří. Vloni krátce po začátku ruské války tvrdila svým žákům-osmákům, že válka neprobíhá, jde o mediální manipulaci - a kdyby byla, Ukrajinci si ji zaslouží, protože sami mohutně vraždí Rusy. Obratem přišla o práci, v lednu byla policí obviněna z popírání genocidy a nyní je i obžalovaná. Teoreticky jí hrozí až tři roky vězení, pravděpodobný je mnohem mírnější trest.

Reportáž

Česká televize bude česká, až na ní bude jen česká vlajka

Policejní prezident Martin Vondrášek v tomto týdnu řekl, že policie zaznamenala nárůst nenávistných trestných činů, dezinformací a štvavých informací, které jsou podle tuzemského trestního zákoníku teoreticky potrestatelné. Od začátku války zahájila přes sedmdesát trestních stíhání. Z dlouhodobého pohledu ale počet lidí stíhaných za slova setrvale klesá. A nic na tom nezměnila ani invaze na Ukrajině.

Podle expertů to má dva důvody. Vlivní a viditelní extremisté umí lépe balancovat na hraně zákona než jejich předchůdci před dvaceti lety a nedělají tak často chyby jako třeba Ladislav Vrabel. Za druhé policie stíhá jen skutečně nebezpečné činy, které mají velký společenský dosah.

Bývalý poslanec Dominik Feri u Obvodního soudu pro Prahu 3 znovu popřel obžalobu, která ho viní ze dvou znásilnění a pokusu o znásilnění. V doplnění výpovědi podrobně rozebíral údajné rozpory ve výpovědích dívek a svědků. Hlavní líčení bude pokračovat v červenci, ale není jisté, jestli soud na příštím jednání vynese rozhodnutí. Po hodinách dohadování a nejasností se ukázalo, že středeční tvrzení Eurostatu o tom, že v Česku během loňského roku zdražil plyn nejvíce ze všech evropských zemí, nebylo pravdivé. Evropská agentura pracovala se zavádějícími údaji, jež jí zaslal Český statistický úřad. Data vycházela pouze z nabídky cen pro nové klienty, nikoliv ze skutečných nákladů, jež platil typický zákazník. Pražské arcibiskupství se podle čerstvé zprávy vloni dostalo do zisku 213 miliónů korun. Za příznivým hospodářským výsledkem stojí především nadprůměrné ceny dřeva, které firma těží ve svých lesích. Pražský městský soud i napodruhé uznal vinnými bývalého kapitána českého fotbalu Miroslava Peltu a jeho blízkou přítelkyni, exnáměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou. Oba byli odsouzeni za zmanipulování sportovních dotací k 6,5 rokům vězení. Počet obětí ozbrojených střetů v Súdánu stoupl podle tamního ministerstva zdravotnictví na 512. Na útěku před boji jsou i nadále desítky tisíc obyvatel země. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan musel vyvracet poplašné zprávy o tom, že v uplynulých hodinách prodělal infarkt. Turecko je ve finále prezidentské kampaně a Erdogan byl nucen přerušit rozhovor v přímém televizním vysílání a zrušit pracovní program.

