0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
12. 8. 2025

Počet podnikatelů v ČR je rekordní. Nejspíš ale kvůli švarcsystému

Počet podnikatelů v Česku, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, stoupl v letošním prvním pololetí o 19.000 na rekordních 1,174 milionu. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Loni počet podnikatelů, tedy například i soukromých lékařů, umělců či zemědělců, za celý rok vzrostl o 28.000.

Ačkoli jsou počty OSVČ rekordní, zástupci podnikatelů i někteří odborníci míní, že současný nárůst není ve skutečnosti odrazem zvýšené podnikatelské aktivity, ale do velké míry jde o takzvaný švarcsystém. V něm pracují na živnostenský list lidé, kteří by mohli být v dané firmě zaměstnaní.

Nejvíce podnikatelů je podle dat správy evidováno v Praze, a to 221.000. Ve Středočeském kraji jich je 167.000 a v Jihomoravském kraji 132.000. Ze všech osob samostatně výdělečně činných se počet těch, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, zvýšil o 8000 na 689.000. Počet lidí, kteří ji mají jako vedlejší výdělek, vzrostl o 11.000 na 485.000, ukazují údaje ČSSZ.

„Vysoké rozdíly ve zdanění příjmů OSVČ a zaměstnanců a byrokratické komplikace u dohod motivují řadu firem i samotných pracovníků k využívání švarcsystému. Nedávná studie odhadla dokonce počet lidí pracujících na švarcsystém až na 175.000 OSVČ,“ upozornil zástupce šéfredaktora serveru Podnikatel.cz Daniel Morávek.

Švarcsystému nahrály podle něj i nedávné legislativní změny u dohod o provedení práce. Jejich využití se totiž prodražilo a navíc administrativně zkomplikovalo. „Nedomníváme se, že by odstartoval podnikatelský boom. Spíše máme náznaky, že firmy i pracovníci reagují na plánované omezování dohod o provedení práce a tyto pracovníky 'překlápí' na OSVČ,“ řekl dříve serveru Podnikatel.cz předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Josef Jaroš.

V žádném jiném státě Evropské unie nemají podle odborníků živnostníci na ekonomiku země takový vliv jako v Česku. Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou největším zaměstnavatelem, vyplývá z veřejných zdrojů. Práci u těchto firem našla více než třetina všech zaměstnanců. ctk, ft

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy