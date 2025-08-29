Počet obětí po ruském čtvrtečním útoku na Kyjev dál stoupá
Počet obětí rozsáhlého čtvrtečního ruského útoku na Kyjev stoupl na 23, informoval v pátek ráno šéf vojenské správy Tymur Tkačenko. Nové noční útoky dronů hlásí například město Dnipro, kde jsou dva zranění. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že zlikvidovalo 54 ukrajinských bezpilotních letounů.
Rusko v noci na čtvrtek napadlo Kyjev raketami, řízenými střelami a drony. Podle Tkačenka zemřelo po nejkrvavějším srpnovém útoku 23 lidí včetně čtyř dětí. Dosud poslední údaje uváděly 21 obětí. Útok ostře odsoudila řada západních představitelů jako ruskou brutalitu v době, kdy se americký prezident Donald Trump snaží ukončit již čtvrtým rokem pokračující válku Ruska proti Ukrajině. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou nejnovější útoky jasnou ruskou odpovědí všem, kdo měsíce vyzývali k příměří.
Dnes v noci útočily ruské drony na Dnipro, uvedl na telegramu šéf správy Dněpropetrovské oblasti Serhij Lysak. Do útoku se podle něho zapojilo osm dronů, ve vážném stavu je 46letý muž, další člověk má lehčí zranění. Noční ostřelování hlásí také město Cherson ležící u frontové linie, kde ruské dělostřelectvo zranilo tři lidi. čtk, per