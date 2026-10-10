Po sečtení zhruba poloviny okrsků vede ze stran v obcích stále KDU-ČSL
Po sečtení zhruba poloviny okrsků vedla v obecních volbách mezi samostatně kandidujícími stranami podle získaných mandátů stále KDU-ČSL. Následovali ji Starostové a nezávislí, ODS a vládní hnutí ANO. Zvoleno bylo už téměř 37.000 zastupitelů a volební účast klesla pod 50 procent na 48,5 procenta. Vyplývá to z údajů na volebním serveru. Nejvíce zastupitelských křesel tradičně držela nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů.
Lidovci tam, kde kandidovali samostatně, získali zatím 1125 míst zastupitelů z celkem 11.012 kandidátů, které do obecních voleb vyslali. Starostové jich získali 612, občanští demokraté 192 a Sociální demokracie 57 zastupitelů. Vládní hnutí ANO získalo 107 zastupitelů a koaliční Motoristé dva zastupitele. Opoziční TOP 09 získala 43 křesel a koaliční hnutí SPD 13 míst. Komunistická strana Čech a Moravy získala zatím 36 zastupitelů a Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby 19 mandátů.
Opoziční Piráti měli pět mandátů. Nezávislým kandidátům v různých sdruženích umožnili voliči získat zatím 34 267 mandátů.nlm opm