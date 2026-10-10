Po sečtení čtvrtiny okrsků vedla ze stran KDU-ČSL před STAN a ODS
Po sečtení čtvrtiny okrsků měla v letošních obecních volbách nejvíce mandátů ze stran KDU-ČSL před STAN, ODS, ANO, Přísahou a Naším Českem. Vyplývá to z údajů na volebním serveru. Nejúspěšnější nicméně byla jako obvykle různá místní sdružení nezávislých kandidátů.
Zatím bylo zvoleno 20 708 zastupitelů. Z toho lidovci jich po sečtení čtvrtiny okrsků získali 418, Starostové 292 a ODS 63. Hnutí ANO získalo 22 mandátů a Naše Česko s Přísahou shodně po 12 zastupitelích. Vládní hnutí SPD zatím získalo tři mandáty a rovněž koaliční Motoristé zatím žádný. Volební účast představovala 50,4 procenta.