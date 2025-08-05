Po ruském útoku v Charkovské oblasti je jeden mrtvý a deset zraněných
Jeden člověk přišel o život a deset dalších, včetně dvou dětí, utrpělo zranění při dnešním ruském útoku na město Lozova v jižní části ukrajinské Charkovské oblasti, informuje RBK Ukrajina s odvoláním na záchranáře v tomto regionu.
"Lozova zažila nejhorší útok od začátku války," uvedl její starosta Serhij Zelenskyj podle serveru Ukrajinska pravda. Rusko invazi na Ukrajinu zahájilo v únoru 2022. Poškozená je kritická infrastruktura ve městě, panelové domy, soukromá zástavba. Provoz dočasně přerušilo nádraží v Lozové, které bylo při útoku zasaženo, část města zůstala bez dodávek elektrického proudu. Mezi zraněnými jsou čtyři železničáři.
Ukrajinska pravda píše, že letectvo v noci na dnešek varovalo, že na Lozovou míří ruské bezpilotní letouny. Zelenskyj tehdy vyzval obyvatele města, aby odešli do krytů. Agentura Reuters píše, že Lozova měla před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu asi 55 000 obyvatel a podotýká, že informace zveřejněné ukrajinskými úřady nemohla nezávisle ověřit. Rusko se k nim nevyjádřilo. Na Charkovskou oblast, která s ním sousedí, podniká útoky pravidelně s nasazením dronů, raket a střel různého typu.
Ruské ministerstvo obrany ráno informovalo, že protivzdušná obrana nad Rostovskou oblastí sestřelila sedm dronů. Dalších 17 jich zneškodnila nad jinými regiony.
Mohlo by vás zaujmout:
Dronové útoky v Rusku a Íránu mění pravidla války
Drony jsou nedílnou součástí konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Obě znepřátelené strany popírají, že by je na území nepřítele posílaly proti civilním cílům, nicméně hlavně na Ukrajině bezpilotní letouny prakticky každou noc způsobují škody na civilní infrastruktuře i zranění a smrt civilistů. Kyjev tvrdí, že útoky v hloubi Ruska mají oslabit ruské válečné úsilí.
čtk, maf