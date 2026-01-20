Piráti neprosadili v branném výboru debatu o stanovisku ke Grónsku
Opoziční Piráti neprosadili v úterý ve sněmovním branném výboru debatu o stanovisku ke Grónsku, které chce od Dánska získat americký prezident Donald Trump. Koaliční většina zařazení nového bodu do programu schůze nepodpořila. Pirátští poslanci chtějí stejnou iniciativu zopakovat rovněž při čtvrteční schůzi zahraničního výboru.
Pirátský poslanec Ivan Bartoš představil poslancům branného výboru návrh usnesení, kterým by výbor odmítl obchodní přístup k územní celistvosti spojeneckých států. Usnesením by poslanci vyjádřili podporu Dánsku a autonomní vládě Grónska a vyzvali by českou vládu, aby v Severoatlantické alianci (NATO) i v Evropské unii hájila územní celistvost spojenců.
Poslanec KDU-ČSL Jiří Horák podotkl, že pokud by se nějaká forma anexe Grónska proti vůli Dánska uskutečnila, šlo by o návrat k politice velmocí v 19. století. Trump tlačí na Dánsko, aby se Grónska vzdalo. Skupině evropských zemí za podporu Kodaně hrozí americký prezident uvalením desetiprocentních cel.
Premiér Andrej Babiš (ANO) odpověděl v pondělí na dotaz, zda může za českou vládu jednoznačně říct, že ČR stojí za Grónskem, že nemůže. Dnes se ministerský předseda postavil za diplomatické řešení sporu. Poukázal na to, že Dánsko a Spojené státy jsou spojenci v NATO a měly by se domluvit.
V dnešním videu Babiš také objasnil, proč si v souvislosti se sporem o Grónsko v minulých dnech koupil glóbus, za což se stal terčem vtipů na sociálních sítích. Na papírové mapě světa podle premiéra neodpovídá rozměr Grónska realitě, vypadá tam větší, než ve skutečnosti je. Na glóbusu je podle něho vidět, jak blízko je Rusko.
Schopnost Dánska ochránit arktický ostrov před Ruskem a Čínou Trump opakovaně zpochybňuje. Jde o deklarovaný důvod, proč by podle něj měly mít Spojené státy plnou kontrolu nad Grónskem.