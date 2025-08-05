Piráti dál apelují na konec ministra financí Stanjury kvůli bitcoinové kauze
Piráti dnes na happeningu před budovou ministerstva spravedlnosti v Praze zopakovali svůj požadavek na odstoupení ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS kvůli takzvané bitcoinové kauze. Akci, na kterou čtveřice politiků dorazila v černých pracovních overalech s nápisem Nakopneme protikorupční úklid, zahájili Piráti symbolickým rozfoukáním mlhy kolem kauzy pomocí fukarů obvykle používaných například na úklid listí.
Premiér Petr Fiala (ODS) se v minulosti za Stanjuru v bitcoinové kauze opakovaně postavil. Odkazoval na to, že kompetenci rozhodovat o miliardovém bitcoinovém daru mělo ministerstvo spravedlnosti. "Chceme, aby ministr Stanjura vyvodil odpovědnost," uvedl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Ministerstvo financí by podle Pirátů měl do voleb vést nezávislý a nestranný člověk.
Piráti dnes před ministerstvem spravedlnosti použili overaly, s kterými dorazili na některá místa i v polovině června. Tehdy měli postřikovače a jako úklidová četa umývali chodník s vysvětlením, že čistí zem od korupce. Dnes čtveřice politiků symbolicky rozfoukala mlhu kolem bitcoinové kauzy, kterou vytvářely dva přístroje. "ODS v kauze jenom mlží a snaží se krýt svého ministra Stanjuru. My chceme jasné odpovědi a žádné mlžení," řekl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Kauza vypukla koncem května, kdy se v médiích objevily informace o dohodě o daru a prodeji bitcoinů za téměř miliardu korun. Kryptoměnu daroval ministerstvu spravedlnosti Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení. Kvůli přijetí daru rezignoval ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje okolnosti kauzy pro podezření ze zneužití pravomoci, legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami.
Externí auditorská firma Grant Thornton ve shrnutí dospěla k závěru, že ministerstvo spravedlnosti nemělo dar přijímat. Vědělo totiž o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Podle auditora měl úřad před přijetím daru podniknout kroky, které by riziko vyloučily. Ministerstvo k transakci nepřistupovalo s náležitou obezřetností v souladu s principem řádné správy.
Piráti žádají schválení pravidel o zabavování výnosů z trestné činnosti, která by zabránila hrozbě opakování situace. Požadují také předložení kompletního auditu poslancům, aby mohla Sněmovna záležitost projednat. Už zveřejněné shrnutí podle Hřiba dokládá pochybení. "Bitcoiny smrděly špinavými penězi od samého počátku, přesto je ODS přijala," řekl. Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová dodala, že právě Stanjura je odpovědný za mlhu kolem kauzy. "Je odpovědný za problematiku praní špinavých peněz. Audit ukázal obrovskou díru ve spolupráci ministerstev financí a spravedlnosti a neodmyslitelnou roli Zbyňka Stanjury," uvedla.
čtk, maf