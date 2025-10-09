Petr Fiala oznámil, že proti jednomu z jeho spolupracovníků se chystá pomlouvačná kampaň
Premiér Petr Fiala (ODS) svolal výbor pro zpravodajskou činnost kvůli informacím o připravované diskreditační kampani proti jednomu ze svých nejbližších spolupracovníků. Tvrzení se mají týkat údajného podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou, sdělil dnes Fiala ČTK. Šéfové českých tajných služeb podle Fialy označili šířené informace za nepravdivé, pocházejí z prostředí organizované skupiny dlouhodobě působící proti zájmům českého státu.
"V minulých dnech jsem obdržel informaci o připravované diskreditační kampani proti jednomu z mých nejbližších spolupracovníků. Vzhledem k tomu, že obsahem je tvrzení o údajném podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou, svolal jsem neprodleně výbor pro zpravodajskou činnost," sdělil ČTK Fiala.
Výbor pro zpravodajskou činnost je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu (BRS) pro koordinaci činnosti zpravodajských služeb ČR. "Přítomni byli ministři vnitra, obrany a zahraničí a všichni tři ředitelé zpravodajských služeb. Ti mě informovali, že jsou šířené informace nepravdivé, a že pocházejí z prostředí organizované skupiny dlouhodobě působící proti zájmům českého státu," uvedl Fiala.
O celé záležitosti dostávají průběžně informace také prezident Petr Pavel a relevantní zahraniční partneři, doplnil předseda vlády.
čtk, tb