Babiš: Nečekejte, že dnes oznámím jména ministrů
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve videu na facebooku řekl, že nelze čekat, že v pátek oznámí vládu či jména ministrů. Snaží se vyjednat rozdělení resortů a výborů, ale zatím to nevypadá, poznamenal. O možné koalici jedná Babišovo ANO s hnutím SPD a Motoristy. "Nečekejte, že dneska oznámím vládu, jména a tak dále. A neplánuju ani tiskovku," podotkl Babiš. Ve čtvrtek po jednání s prezidentem Petrem Pavlem přitom řekl, že vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře a v pátek by mělo být jasno o rozdělení ministerstev. Pavel po schůzce oznámil, že nového premiéra jmenuje nejdříve po ustavení nové Sněmovny, jejíž zasedání svolal na 3. listopadu.