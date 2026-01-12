Papež se setkal s lídryní venezuelské opozice, více Vatikán nesdělil
Papež Lev XIV. přijal v pondělí na audienci venezuelskou nositelku Nobelovy ceny za mír Maríu Corinu Machado. Opoziční politička se má tento týden ve Washingtonu setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který před několika dny prohlásil, že se na ni těší a že od ní přijme Nobelovu cenu, pokud mu ji věnuje. Zopakoval, že tuto cenu měl loni dostat on.
Vatikán k setkání prvního amerického papeže s političkou neposkytl bližší informace. Machado se poprvé od loňského ledna objevila na veřejnosti loni v prosinci v Oslu, kam si přijela převzít Nobelovu cenu. Od té doby místo jejího pobytu není známé. Venezuelská prokuratura ji viní z vlastizrady či spiknutí, za což ji hrozí až 30 let vězení. Ze své vlasti utekla tajně loni začátkem prosince, slavnostní převzetí ceny ale kvůli komplikovanému útěku z vlastni nestihla.
Machado dlouhodobě kritizuje autoritářský režim ve své zemi a už dříve uvedla, že ho lze svrhnout jen zahraniční intervencí. Letos 3. ledna Spojené státy na několika místech bombardovaly Venezuelu a její speciální jednotky unesly prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu. Ve vedení Venezuely pak Trump podpořil dosavadní viceprezidentku Delcy Rodríguez, ač mnozí očekávali, že by vládu v zemi mohla převzít opozice. Podle Trumpa ale pro to opozice nemá dostatečnou podporu.
Agentura APA napsala, že minulý týden si telefonovali americký ministr zahraničí Marco Rubio a vatikánský státní sekretář Pietro Parolin a hovořili mimo jiné o humanitárních otázkách či osudu politických vězňů ve Venezuele. Papež v pátek v každoročním projevu k diplomatům akreditovaným ve Vatikánu vyzval k respektování "vůle venezuelského lidu" a dodržování humanitárního práva v této jihoamerické zemi a také odsoudil použití vojenské síly k prosazování diplomatických cílů.
Machado je šéfkou největší opoziční aliance ve Venezuele nazvané Jednotná demokratická platforma (PUD), za nichž se chtěla v roce 2024 ucházet o prezidentský úřad. Tamní autoritářské úřady jí to ale zakázaly a místo ní pak kandidoval Edmundo González, který podle opozicí shromážděných kopií výsledků z asi 80 procent volebních místností volby vyhrál. Ústřední volební komise ale opět označila za vítěze voleb Nicoláse Madura, aniž by ovšem, na rozdíl od opozice, zveřejnila volební výsledky. González pak před represemi utekl do Španělska a Machadová se ve své zemi skrývala. čtk