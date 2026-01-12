Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, šlo by o obcházení ústavy, reagují právníci na Turka
Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, a to ani zprostředkovaně, shodli se rávníci oslovení ČTK. Šlo by podle nich o obcházení ústavních pravidel. Kabinet bude v pondělí probírat návrh Motoristů, podle nichž by mohl jako zmocněnec fakticky řídit ministerstvo životního prostředí jejich poslanec Filip Turek, kterého odmítá jmenovat členem vlády prezident Petr Pavel.
Turek mluvil o pozici jako o zmocněnci pro Green Deal s tím, že by mohl být vládním zmocněncem a zprostředkovaně úřad vést. Záležitost projednala ráno koalice ANO, SPD a Motoristů a nyní by se jí měla zabývat vláda. Ministerstvo životního prostředí dočasně řídí ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka.
Právník Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy ČTK řekl, že by navržený postup nemohl fungovat, a určitě ne efektivně. "Úředníci ministerstva a další orgány nemohou přijímat instrukce od soukromé osoby. Žádné takové zmocnění zákon nezná a bylo by to i obcházení ústavních pravidel," uvedl.
Vedoucí katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Lukáš Potěšil dělil, že podle ústavy může být pověřen řízením ministerstva pouze prezidentem republiky jmenovaný člen vlády. Jakékoliv ministerstvo může řídit pouze člen vlády.
"Není pochopitelně vyloučeno, aby vláda měla svého zmocněnce, a to i pro oblast životního prostředí, jakkoliv to při existenci daného ministerstva může vypadat zvláštně. Tento zmocněnec ovšem ze své pozice nemůže řídit dané ministerstvo, a to ani zprostředkovaně. Pokud ministerstvo svého ministra má, vede jej on a nikdo jiný," uvedl Potěšil. Ministra nemůže zastupovat někdo, kdo je zcela mimo organizační strukturu ministerstva, podotkl. čtk