Vláda odložila start podpory bydlení
Vláda schválila odložení spuštění podpory bydlení pro lidi v bytové nouzi, kterou zavádí zákon o podpoře bydlení. Účinnost opatření zákona, který začal platit od 1. ledna letošního roku, se posune z července na září. Po jednání vlády to uvedla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). Technická novela zákona o podpoře bydlení nemění cíle ani podobu zákona, ale nehrozí tak, že by ČR nesplnila potřebné milníky, které by bránily v čerpání peněz z Národního plánu obnovy.
Zákon o podpoře bydlení zřizuje nová kontaktní místa poskytující poradenství zabraňující ztrátě bydlení. Jádro má podle podoby schválené minulou vládou tvořit 115 obvodů, ve kterých je bytová nouze v Česku nejhorší. Zároveň se má také zavést dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů, takzvané bydlení s ručením, a finanční příspěvky pro obce, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi.
Zákon, který nabyl účinnosti na začátku letošního roku, má podle Mrázové technické nedostatky a vykazuje duplicity s resortem ministerstva práce a sociálních věcí. vropská komise oslovila v polovině prosince ministerstvo průmyslu a obchodu s žádostí o vysvětlení postupu nastupující vlády v souvislosti se zákonem o podpoře bydlení. "Podstatné je, že tato technická novela pouze upravuje procesní náběh a odstraňuje zděděné nedostatky v IT systémech. Nemění cíle ani architekturu toho zákona a tudíž neohrožuje čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy. Nejde o oslabení reformy, ale o její zjednodušení," řekla Mrázová.
Ministerstvo pro místní rozvoj ve schváleném návrhu novely zákona uvedlo, že ČR může čerpat podporu z Národního plánu obnovy jen přes několikaměsíční odklad opatření. Podle úřadu se díky odkladu sníží výdaje i administrativa a získá se čas na úpravu podoby podpory bydlení. Novela také počítá s omezením okruhu zájemců, kteří by mohli získat poradenství v bytové nouzi. Evidování bytů, vyřizování pověření k poskytování podpory či přiznávání příspěvků by se mělo zastavit. Výdaje na systém podpory bydlení měly letos podle podkladů činit 790 milionů korun. Po odkladu by měly klesnout na 605 milionů korun.
Do září mají podle návrhu kontaktní místa poskytovat jen poradenství. Místo všech ho ale nově mají získat jen lidé, kteří mají ve správním obvodu kontaktního centra trvalý pobyt, dva roky bydliště či tam nejméně dva roky pracují nebo studují. Musí také prohlásit, že mají nevyhovující bydlení a sami si lepší najít nezvládnou, nebo že jim to v příštích třech měsících hrozí. Do konce srpna se podle návrhu nemají provádět zápisy bytů do evidence, vyřizovat pověření k podpůrným opatřením či poskytovat příspěvky na ně. Zahájená řízení se mají zastavit. čtk