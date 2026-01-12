Česká rozvodná elektrická síť byla kvůli mrazům pod rekordním náporem
Česká rozvodná elektrická síť byla v pondělí dopoledne pod rekordním náporem. Okamžitá spotřeba elektřiny v ČR po 10. hodině vzrostla na 12 318 megawattů, překonala tak dosavadní maximum z 15. února 2021 o 92 MW. Na sociální síti X o tom informoval provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Vysokou spotřebu hlásí také distributoři plynu. Mráz bude podle meteorologů v nejbližších dnech polevovat.
Absolutní rekord v zatížení české soustavy padl v čase mezi 10:00 až 10:05. "Příčina je zřejmá, teploty hluboko pod nulou zvyšují energetickou náročnost vytápění," uvedl ČEPS. Drtivou většinu spotřeby pokryly tepelné, plynové, paroplynové a jaderné zdroje, a to přes 92 procent.
Rekordní spotřebu podle tuzemského provozovatele soustavy zaznamenaly i některé další země, například Belgie. "Evropská energetika nápor zvládá nejen díky stabilním zdrojům, ale také díky silnému větru - v Německu činí podíl větrných elektráren na celkové výrobě od začátku roku okolo 45 procent," podotkl ČEPS.
Vysoký nápor na elektrické sítě byl patrný i v předchozích dnech. Už v pátek ČEPS zaznamenal zatížení přes 12 000 MW, což bylo nejvíce za posledních pět let.
Zvýšenou spotřebu energií v posledních dnech potvrdili také distributoři. Největší distributor plynu v ČR podnik GasNet naměřil v uplynulém týdnu nejvyšší spotřebu plynu za posledních pět let. Oproti průměrné týdenní spotřebě během topné sezony odběr vzrostl o více než 60 procent. Nárůst spotřeby elektřiny v řádu procent oproti normálu v minulých dnech zaznamenali i distributoři ČEZ a EG.D.
Pondělní ráno bylo v této zimě dosud nejmrazivější, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Teploty v Čechách a na západě Moravy klesly většinou 12 až 20 stupňů pod nulu, na Šumavě ale i k minus 30 stupňům Celsia. Padlo sedm mrazivých teplotních rekordů. V dalších dnech se podle týdenní předpovědi ČHMÚ oteplí, mrznout už nemusí ani v noci.