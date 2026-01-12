Babiš nesouhlasí se Stanjurou v radě VZP, o Kalouskovi chce ještě jednat
O setrvání bývalého poslance Miroslava Kalouska (dříve TOP 09) ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, kam ho navrhují Motoristé, chce premiér Andrej Babiš (ANO) ještě debatovat. S nominací bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury od ODS nesouhlasí, řekl po jednání vlády. Vláda se vpondělí zabývala nominacemi do orgánů zaměstnaneckých pojišťoven mimo VZP. Současným členům správních rad všech pojišťoven končí v závěru ledna mandát.
Už na první jednání v polovině loňského prosince nesl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) návrh na obměnu správní rady největší pojišťovny VZP. Ale kabinet ho tehdy neprojednal. "O návrhu Motoristů ještě bude debata. Pro mě je to zvláštní návrh, ale my si to nějakým způsobem vyříkáme," řekl Babiš. "Pan Kalousek je ekonom, ale historicky je to pro mě velice problematické jméno," dodal.
Správní radu VZP tvoří 10 členů nominovaných vládou a 20 volených Sněmovnou. Ti jsou zpravidla nominovaní podle počtu poslanců jednotlivých stran a schvaluje je dolní parlamentní komora. V době působení bývalé vlády mělo osm nominantů hnutí ANO a jednoho či dva ostatní strany. S návrhem, aby v radě za ODS zasedl Stanjura, Babiš nesouhlasí. "Za mě určitě ne," řekl premiér.
K obměně orgánů zdravotních pojišťoven, které dohromady v systému veřejného zdravotního pojištění hospodaří s více než 560 miliardami korun, dochází po volbách pravidelně. Vojtěch vládě předložil změny v orgánech menších, takzvaně zaměstnaneckých pojišťoven, které mají dohromady jako pojištěnce asi 40 procent populace.
"Je to logický postup, protože řadě současných členů za vládu v těch správních a dozorčích radách skončil mandát. Řada lidí třeba i odešla z ministerstva zdravotnictví v souvislosti s koncem předchozí vlády, takže musíme ty členy obnovit tak, aby orgány zdravotních pojišťoven mohly standardně fungovat," řekl ministr při příchodu na jednání. čtk