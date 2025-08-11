Opozice v Indii kritizuje přepisování seznamu voličů před důležitými volbami. Může podle ní zbavit hlasovacího práva menšiny
Opoziční strany v Indii dnes protestovaly proti kontroverznímu přepracování seznamu voličů ve státě Bihár, kde se budou konat důležité volby v listopadu, píše agentura AP. Podle opozice tato nová verze seznamu může zbavit volebního práva zejména menšiny, zatímco sami voliči stanici BBC řekli, že seznam obsahuje chybné údaje, včetně mrtvých lidí.
Stovky poslanců a jejich podporovatelů začaly protest u parlamentu v Dillí, kde se střetli s policií, která jim zabránila, aby došli až k úřadu volební komise. Několik zákonodárců včetně opozičního lídra Ráhula Gándhího pak policie zadržela.
Opozice viní indickou volební komisi z narychlo provedeného přepracování seznamu voličů v jednom z nejchudších indických států Bihár. Právě zde se mají v listopadu konat klíčové volby. Výsledky v Biháru totiž mohou změnit rozvržení sil v indickém parlamentu, kde se strana premiéra Naréndry Módího doposud opírá o podporu koaličních partnerů, včetně regionální strany z Biháru, píše AP.
Na současném seznamu figuruje podle BBC 72,4 milionu lidí, což je o 6,5 milionu voličů méně než při posledních volbách. Úpravy je možné učinit do prvního září. Jenže aby se obyvatelé Biháru na seznam voličů dostali, požadují po nich úřady patřičné doklady. Ne všichni však mohou předložit dokumenty potvrzující státní občanství, píše AP. Právě tak mohou přijít o volební právo zejména muslimové a další zranitelné skupiny.
Mezi dokumenty, které úřady k zápisu požadují, patří například rodný list či pas. Obstarat si tyto papíry v Biháru je ale podle kritiků obtížné; stát se potýká s jednou z nejvyšších měr negramotnosti v zemi. Indie navíc nemá jednotný občanský průkaz. V zemi slouží k identifikaci občanů nejčastěji biometrický průkaz totožnosti zvaný Ádhár, ten ale nepatří mezi doklady, které jsou podle úřadů přijatelné k zápisu na seznam, píše AP.
Volební komise kritiku odmítá a tvrdí, že aktualizace je nutná pro přesnost seznamu a také pro to, aby se předešlo "začlenění jmen imigrantů, kteří do země vstoupili nelegálně", píše dále AP.
Úřady samy se přitom při pořizování nového seznamu dopustily četných chyb, zjistila BBC. Lidé si stěžovali na chybné fotografie vedle svých jmen, které zachycují tvář někoho jiného, nesedí ani jména jejich příbuzných a seznam dokonce obsahuje jména lidí, kteří už zemřeli. „Nevím, čí je to fotografie,“ řekl jeden muž BBC o obrázku na svém dokumentu s tím, že ani fotografie vedle jmen jeho manželky a syna neodpovídají jejich podobě. „Nejhorší je ale případ mého dalšího syna Ajíva,“ pokračoval. Na jeho dokumentu je uvedena fotografie neznámé ženy.
Úřady plánují provést podrobnou revizi seznamu voličů po celé Indii, píše AP. ctk, ft