Okamura se v Číně zeptá na Číňany zadrženého Čecha. Když o to Macinka požádá
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) hovořil o Čechovi zadrženém v Číně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Pokud o to české ministerstvo zahraničí požádá, je připraven na případu v rámci své cesty do Číny spolupracovat, řekl dnes ve Sněmovně České televizi a ČTK. Někteří opoziční politici přitom Okamuru vyzývají, aby cestu kvůli případu zrušil. Macinka dnes v Rakousku novinářům řekl, že Čech byl v zemi na soukromé návštěvě. Potvrdil zároveň informaci, že byl zadržen kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Případ podle něho nesouvisí s lednovým zadržením čínského občana v Praze.
"Kdyby byla potřeba nějaká součinnost z mojí strany v rámci té cesty, tak jsem samozřejmě okamžitě nabídl spolupráci," uvedl Okamura. Šéf dolní komory má na návštěvu Číny odcestovat v neděli, doprovodí ho delegace 40 českých firem. V zemi chce Okamura jednat například o přímých leteckých spojeních či bezvízovém styku. "Součástí mojí delegace bude i náměstek ministra zahraničí, takže jsme připraveni v případě žádosti o součinnost, o nějakou spolupráci v těchto záležitostech, samozřejmě spolupracovat," řekl dnes Okamura. Je podle něj otázkou, zda takový požadavek ministerstvo zahraničí vznese, dosud žádný nezaznamenal.
Okamura se dnes má sejít se zástupci české diplomacie, jde podle něj o standardní koordinační schůzku, která se koná před všemi významnými zahraničními cestami.
Podle některých opozičních politiků by však Okamura v současné situaci do Číny jezdit neměl. "Úroveň vzájemných vztahů tomu zcela zjevně neodpovídá," uvedl na síti X bývalý šéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS). Podle místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška by měl Okamura cestu okamžitě zrušit. "Peking zadržuje českého občana, naše bezpečnostní služby varují před čínskými špionážními a vlivovými operacemi - a předseda Sněmovny tam chce jet řešit byznys a terakotovou armádu? To je ponížené klanění totalitnímu režimu," napsal. Podle bývalého místopředsedy Sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL) Macinka věc bagatelizuje, jde přitom o standardní postup, jak Čína zkouší vystrašit "neposlušné" státy.
Svaz průmyslu a dopravy, který podnikatelskou misi organizuje, seznam účastnících se firem nemůže podle viceprezidenta svazu Františka Chaloupeckého s ohledem na GDPR zveřejnit. Zúčastnit se mají ale firmy z energetiky, ze strojírenství a z průmyslových technologií, digitálních technologií, potravinářství a dalších oblastí. Podle Chaloupeckého zůstává Čína pro české firmy významným obchodním partnerem, důležitým exportním trhem i podstatnou součástí globálních dodavatelských řetězců. Pro konkurenceschopnost českého i evropského průmyslu je podle něj důležitá pragmatická hospodářská spolupráce a dialog s Čínou.
Ředitel projektu Sinopsis Martin Hála ČTK řekl, že případ připomíná nedávné zadržení amerického občana a analytika Min Zina. "Minulý měsíc ho čínské úřady pozvaly na konferenci, načež ho zatkly a obvinily ze špionáže. V obou případech šlo zřejmě o cílený a předem připravený krok. Zadržení českého občana dal Peking přímo do souvislosti s čínským občanem obviněným v ČR ze špionáže, je ale možné, že to má být vedle tlaku na výměnu zadržovaných na obou stranách i signál směrem k českému zbrojnímu průmyslu, kde zadržený pracoval," míní Hála.
Současná situace podle něj určitě nepředstavuje vhodné prostředí pro parlamentní diplomacii, která má obvykle rozvíjet přátelské vztahy. "Návštěva předsedy Sněmovny v Číně by za těchto okolností signalizovala, že incidentu nepřikládáme patřičnou váhu. V tak závažné věci by se měl přímo angažovat nikoliv Parlament, ale vláda, na prvním místě ministerstvo zahraničí," dodal Hála.
Šéf pražské pobočky Středoevropského institutu pro asijská studia (CEIAS) Filip Šebok ČTK řekl, že Čína podobnou taktiku v minulosti už několikrát využila jako nástroj nátlaku. "Na předpověď, jak se případ bude vyvíjet, je ještě brzy a neznáme všechny detaily. V minulosti se podobné případy táhly i několik let. I když je vysoce pravděpodobné, že Čína bude propuštění svého občana přímo požadovat, minimálně bude od české strany očekávat jiné ústupky," uvedl. Za důležité považuje, aby ČR vyvíjela nátlak a aktivně případ sledovala. "V tomto ohledu může také apelovat na evropskou úroveň a zapojit do tlaku své spojence. Myslím si, že předseda Okamura by se měl minimálně pokusit tuto otázku vznést v rozhovorech s čínskými protějšky," dodal.
čtk, tb