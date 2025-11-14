NÚKIB v říjnu evidoval v Česku 21 kybernetických incidentů, méně než v září
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v říjnu v Česku 21 kybernetických incidentů. V porovnání se zářím jich bylo o tři méně. Úřad o tom dnes informoval na webu. Dosud rekordním měsícem je loňský říjen se 47 kybernetickými incidenty. Za celý loňský rok NÚKIB evidoval 268 incidentů, meziročně o šest víc.
Úřad rozlišuje kybernetické incidenty mimo jiné podle závažnosti. Letos v říjnu jich všech 21 spadalo do kategorie méně významné. Velmi významný incident NÚKIB naposledy evidoval v červenci, kdy rozsáhlý kybernetický útok na začátku měsíce ochromil nymburskou nemocnici.
Nejvíc incidentů se v říjnu týkalo dostupnosti. Převládaly provozní či jiné výpadky. DDoS útoků oproti minulému měsíci naopak ubylo, přičemž žádný z nich NÚKIB nespojuje s proruskými hacktivistickými skupinami. Při DDoS útoku počítače ovládané hackery zahltí napadený server velkým počtem dotazů, a tím ho vyřadí z provozu. Tento způsob patří k jednomu z nejčastěji používaných útoků v kybernetické válce paralelní s konfliktem na Ukrajině, kterou napadla ruská armáda v únoru 2022.
Kromě toho evidoval NÚKIB úspěšné případy tzv. phishingu, kompromitace účtů, úniku osobních údajů či infekci malwarem. Zaznamenal také dva případy ransomwaru, přičemž za jedním z nich stál v současnosti velmi aktivní ransomwarový gang Qilin. Tento gang v ČR v letošním roce podle úřadu úspěšně napadl již několik subjektů. Při ransomwarových útocích škodlivý software zablokuje napadený počítačový systém či uložená data a požaduje peníze za odblokování. Spadá tam ale například i neoprávněná změna informací či dat, neautorizovaný přístup k datům či únik informací.
Za celý loňský rok NÚKIB evidoval 268 kybernetických útoků, meziročně o šest více. Zvýšený počet incidentů úřad registroval o letních prázdninových měsících, kdy jich bylo v každém z nich přes 30. Rekordním měsícem byl říjen se 47 kybernetickými incidenty, což byl nejvyšší počet evidovaných incidentů za jeden měsíc od začátku jejich sledování. ok