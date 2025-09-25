Nové unijní sankce proti Rusku se zaměří na firmy z třetích zemí. Cílem je ztížit Rusům jejich obcházení
Evropská unie chce v novém, devatenáctém balíku sankcí proti Rusku výrazně rozšířit počet neruských společností, kterým bude zakázáno obchodovat s unií. Cílem je zabránit Moskvě v obcházení sankcí. Návrh, do kterého nahlédl bruselský server Politico, předpokládá, že kromě 120 lodí z tzv. ruské stínové flotily, omezení míří i na banky, energetické společnosti a další firmy. Za stínovou flotilu se označují zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází exportní omezení.
Evropská komise (EK) nový balík představila minulý týden, omezení musí jednomyslně schválit všech 27 zemí EU. Mezi subjekty, kterým hrozí sankce, je devět zahraničních bank, dvě ropné obchodní společnosti, mezinárodní burza kryptoměn a také kryptoměna stablecoin regulovaná mimo Rusko. Stablecoin je druh kryptoměny, který se vyznačuje tím, že má stabilní hodnotu, protože je pevně navázaný na jiné aktivum, například na jinou měnu či na komodity.
Na seznamu společností, se kterými má být zakázáno obchodovat, jsou firmy například ze Spojených arabských emirátů, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu.
Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová minulý týden v pátek ve svém projevu uvedla, že nový sankční balík je zaměřen "na finanční mezery, které Rusko využívá k obcházení sankcí". "Zavádíme zákaz transakcí pro další banky v Rusku a banky ve třetích zemích," prohlásila. Zdůraznila přitom, že sankce poprvé zasáhnou restriktivní opatření i kryptoplatformy a zakážou transakce v kryptoměnách.
Jednání mezi členskými státy potrvají nejspíš několik týdnů a je možné, že na sankční seznamy budou přidány ještě další subjekty. Evropská komise návrh nových omezení koordinuje i s americkou administrativou.
čtk, tb