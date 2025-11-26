0:00
Astrounat Brázda
10:15
EU

Německo zůstává navzdory hospodářskému poklesu největším čistým plátcem v EU

Německo zůstává navzdory hospodářskému poklesu největším čistým plátcem v Evropské unii. Jeho platby se ale proti předchozím letům prudce snížily. Vyplývá to z průzkumu německého ekonomického institutu IW, o kterém dnes informuje agentura Reuters.

Největší evropská ekonomika loni do pokladny EU zaplatila o 13,1 miliardy eur (316 miliard Kč) více, než z ní obdržela. Hospodářské oslabování Německa však má své důsledky. Čisté platby vykazují klesající trend, v roce 2022 dosahovaly 19,7 miliardy eur a v roce následujícím 17,4 miliardy eur.

Na druhé příčce se s čistými platbami 4,8 miliardy eur umístila Francie, následovaná Itálií s částkou čistých plateb 1,6 miliardy eur.

Naopak největším čistým příjemcem bylo Řecko, které z pokladny EU loni získalo 3,5 miliardy eur. Za ním následovalo Polsko s částkou 2,9 miliardy a pak Rumunsko, které získalo 2,7 miliardy eur.

Česká republika podle webu ministerstva financí za loňský rok obdržela z rozpočtu Evropské unie o devět miliard korun více, než odvedla. Při započítání příjmů z Nástroje EU na podporu oživení (NGEU) Česko z EU získalo 83,2 miliardy Kč.

V přepočtu na hlavu zaplatili němečtí občané do pokladny EU čistou částku přibližně 157 eur. Za nimi následují Irové se 130 eury na hlavu.

"Rozpočet EU je zrcadlem ekonomických mocenských vztahů v Evropě," uvedla expertka IW Samina Sultanová. Země s vysokým růstem, jako je Polsko, dostávají méně podpory, zatímco Německo a Francie jsou problémovými dětmi EU," dodala.

Podle Sultanové se předpokládá, že Německo i letos poroste méně, než je evropský průměr. To znamená, že se jeho čistý příspěvek pravděpodobně dál sníží.

Evropská komise zveřejňovala statistiky o čistých přispěvatelích a příjemcích do roku 2020. Podle IW s tím ale z politických důvodů přestala. čtk, ft

