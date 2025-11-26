Americký vyslanec radil poradci Putina, jak má ruský prezident jednat s Trumpem
Americký vyslanec Steve Witkoff v říjnu radil poradci ruského prezidenta, jak má Vladimir Putin vést hovor s prezidentem USA Donaldem Trumpem o mírovém plánu pro Ukrajinu. Vyplývá to z přepisu hovoru s Putinovým poradcem pro zahraniční politiku Jurijem Ušakovem, o němž informuje agentura AP a který zveřejnila agentura Bloomberg. Bílý dům pravost přepisu nezpochybnil.
V hovoru ze 14. října Witkoff Ušakovovi mimo jiné radil, aby Putin pogratuloval Trumpovi za dojednání příměří v Pásmu Gazy. Dále měl Putin zdůraznit, že Rusko Trumpův plán pro Gazu podporuje, a že americký prezident je mužem míru. "V tu chvíli to bude opravdu dobrý hovor," řekl podle přepisu americký vyslanec.
Trump označil Witkoffův postup za standardní vyjednávání. "Musí to prodat Ukrajině a musí to prodat Rusku," řekl Trump novinářům na palubě Air Force One. Dodal, že tak to dělají všichni, kteří chtějí docílit nějaké dohody.
Podle Kremlu je únik telefonních hovorů mezi představiteli USA a Ruska pokusem o zmaření mírových jednání o válce na Ukrajině. Podobně se vyjádřil i Ušakov, který na otázku ruského novináře, proč byl hovor zveřejněn, řekl, že se jedná o pokus překazit jednání s USA. "Je nepravděpodobné že se tak stalo za účelem zlepšení vztahů," uvedl ruský poradce pro zahraniční politiku.
Zveřejněn byl také hovor mezi Ušakovem a Putinovým poradcem pro Ukrajinu Kirillem Dmitrijevem, v němž se domlouvají, jak silně by měla Moskva tlačit na svou verzi mírového plánu. V rozhovoru Dmitrijev podle přepisu říká, že pošle ruský plán dál, ale dá najevo, že se jedná o neformální dokument. "Nechám je, ať si s tím naloží po svém," řekl Dmitrijev Ušakovovi. "Ale nemyslím si, že přijmou přesně naši verzi, ale alespoň se jí budou co nejvíce blížit," dodal. čtk, ft