Americké imigrační úřady zadržely příbuznou mluvčí Bílého domu
Americké imigrační úřady zadržely matku synovce mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové, píší americká média. Agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) ženu původem z Brazílie tento měsíc zadrželi nedaleko Bostonu ve státě Massachusetts. Stalo se tak v době rozsáhlé protiimigrační kampaně administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Bruna Caroline Ferreiraová byla zadržena 12. listopadu, když jela vyzvednout svého syna do státu New Hampshire, kde dítě žije se svým otcem a bratrem Leavittové Michaelem, řekl její právník Todd Pomerleau stanici CNN. Ferreiraová a Michael Leavitt byli dříve zasnoubeni a mají společné opatrovnictví nad svým 11letým synem, uvedl právník. Podle zdroje CNN spolu Ferreiraová a Leavittová už mnoho let nehovořily.
Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti oznámil, že Ferreiraová ve Spojených státech pobývala nelegálně od doby, co jí v červnu 1999 vypršelo turistické vízum. Žena byla v minulosti zatčena za ublížení na zdraví a v současnosti je proti ní vedeno řízení o vyhoštění, dodal mluvčí. Žena se nyní nachází v detenčním zařízení v Louisianě.
Její rodina podle NBC News v kampani na crowdfundingové platformě GoFundMe napsala, že Ferreiraová byla jako dítě přivezena do Spojených států v roce 1998 a že udělala "vše, co bylo v jejích silách, aby si zde vybudovala stabilní a poctivý život". Rodina založila sbírku na právní poplatky a výdaje Ferreiraové.
Její právník uvedl, že žena byla součástí programu pro dětské přistěhovalce DACA. Program poskytuje dočasnou ochranu před deportací osobám přivezeným do USA v dětství. Žena před několika lety, když Trump usiloval o ukončení programu během svého prvního funkčního období, nebyla schopna obnovit svůj chráněný status, ale v současné době je uprostřed "zákonného imigračního procesu" pro získání amerického občanství, dodal Pomerleau. čtk, ft