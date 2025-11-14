Německá ministryně mládeže zvažuje zakázat některé sociální sítě dětem do 16 let
Německá ministryně školství, rodiny, seniorů, žen a mládeže Karin Prienová uvažuje o zákazu některých sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Prohlásila to v pořadu bavorské veřejnoprávní televize Bayerischer Rundfunk (BR), kde jako příklad zmínila TikTok. Sociální sítě chce plošně zakázat dětem mladším 15 let Dánsko.
"TikTok je něco, kde je skutečně třeba vážně mluvit o zákazu až do dospívání," prohlásila Prienová. Plošný zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let ale nepodpořila. K problému nadměrné konzumace obsahu na sociálních sítích dětmi uvedla, že společnost dlouho nevěnovala pozornost užívání mobilu dětmi a mládeží.
V případě TikToku Prienová zmínila možné zdravotní a duševní komplikace, které pramení v rozsáhlém sledování digitálního obsahu dětmi. "Přece bychom také neřekli devítiletému dítěti, že si musí zvyknout pít více kořalky, protože to patří k sociálnímu životu," uvedla ministryně.
Před týdnem dánská vláda oznámila, že nalezla politickou shodu na zákazu sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Pokud by zákon prošel parlamentem, byl by to jeden z nejšířeji pojatých kroků v této problematice v Evropě, upozornila agentura AP. Dosud není jasné, jakých sociálních sítí by se zákaz týkal.
Dánsko navazuje na postup australské vlády. Ta před rokem schválila průlomový zákon zakazující sociální sítě dětem do 16 let. Týká se platforem, jako jsou Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat nebo X. Zákon, za jehož nedodržování budou provozovatelům sítí hrozit vysoké pokuty, vstoupí v platnost 10. prosince. ok