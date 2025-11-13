Německá média informují o napětí v AfD, důvodem je spor o postoj k Rusku
Alternativa pro Německo (AfD), nejsilnější opoziční strana ve Spolkovém sněmu, kterou německá kontrarozvědka označila za prokazatelně pravicově extremistickou, je rozdělena v postoji vůči Rusku. Dnes o tom informoval magazín Focus, podle kterého spolupředsedové Alice Weidelová a Tino Chrupalla mají na Rusko rozdílné názory.
Zatímco Weidelová chce pro stranu nový strategický zahraničněpolitický směr, který by se odklonil od Ruska a přiblížil se ke Spojeným státům prezidenta Donalda Trumpa, Chrupalla je proti a upřednostňuje Rusko. Chrupalla se navíc postaral o rozhořčení svým úterním vystoupením v pořadu veřejnoprávní stanice ZDF, kde prohlásil, že Rusko nepředstavuje pro Německo žádné ohrožení.
Německá vláda kanléře Friedricha Merze jednoznačně podporuje bránící se Ukrajinu, kterou ruské síly v únoru 2022 napadly z rozkazu prezidenta Vladimira Putina. Experti také upozorňují na snahy ruských služeb destabilizovat situaci v řadě zemí Severoatlantické aliance a Evropské unie.
"Mně Putin nic neudělal," řekl Chrupalla v ZDF v reakci na kybernetické útoky a výhrůžky spojované s Moskvou. Chrupalla rovněž řekl, že nebezpečí pro Německo může hrozit třeba ze strany Polska, německého spojence v Severoatlantické alianci. "Vidíme, že zájmy Polska se odlišují od německých" řekl.
Weidelová je naopak vůči Rusku kritická a rovněž odsoudila plánovanou cestu několika politiků AfD do Ruska. "Nerozumím, k čemu to je," řekla podle deníku Bild v pondělí spolušéfka strany.
Bild také napsal, že ve straně Chrupallův proruský postoj vyvolává napětí. Focus k tomu poznamenal, že toto napětí ukazuje na rozdělení uvnitř AfD, kdy tradiční blízkost vůči Rusku panuje mezi voliči především na východě Německa.
Vnitrostranické hledání nového strategického zahraničněpolitického směru by podle Focusu mohlo souviset i s aktuální celoněmeckou debatou možném zákazu AfD. Mnozí totiž doufají v podporu z USA.
Německá média si rovněž povšimla, že v reakci na zprávy o vnitřních rozporech AfD, dnes vydali Chrupalla a Weidelová krátké a nezvyklé prohlášení odkazující na jednotu. "Jako předsedové Alternativy pro Německo budeme i v budoucnu společně dělat politiku pro Německo a jeho občany. V tomto zájmu pečujeme o dobré vztahy s našimi evropskými a mezinárodními partnery," uvedli.