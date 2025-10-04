0:00
Nejvíc hrdý jsem na mem s Konečnou, říká italský tvůrce, kterého do kampaně povolali Piráti

Piráti letos vsadili na pomoc britského marketingového stratéga Paula Hildera, který se mimo jiné podílel na kampani demokratického kandidáta na amerického prezidenta Bernieho Sanderse. Jedním ze zásadních tvůrců obsahu na pirátských sociálních sítích je však Ital Lorenzo Tricerri, který měl na starosti výrobu memů. Zástupce generace Z vytvořil třeba video z jedné z předvolebních debat, v němž Kateřina Konečná zničehonic odletí ze studia České televize a přistane až v Moskvě. Tricerri už podobně pracoval pro nejmenovanou progresivní stranu v Německu i v domovské Itálii. Výsledky spolu se členy Pirátů sledoval ve volebním štábu v Praze a my vám s ním přinášíme rozhovor.

