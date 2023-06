Nejhorší ovzduší na světě udělalo z New Yorku planetu Mars

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Takhle nějak si obyvatelé velkých měst na americkém východě představují světelné efekty na Marsu. Města jako Boston, New York nebo Philadelphia jsou ponořena do podivně oranžového světla způsobeného stovkami lesních požárů v sousední Kanadě. Radnice jednotlivých aglomerací vyhlásily stav ohrožení. Lidé mají pokud možno zůstávat doma a venku nosit respirátory. Nekonají se školní výlety ani sportovní akce, newyorské letiště La Guardia dočasně pozastavilo lety. Kvalita ovzduší zasažených velkoměst je v tuto chvíli nejhorší na světě. Přítmí vyvolané kouřem způsobilo, že se v některých ulicích a na parkovištích uprostřed dne automaticky zapnulo pouliční osvětlení.

Autor: REUTERS

Kanadské úřady včera hlásily více než čtyři stovky požárů, více než polovinu tamní hasiči nedokáží dostat pod kontrolu. Na vině jsou neobvykle vysoké teploty násobené suchem. Letošní květen byl nejteplejší v kanadské historii. Situace se v dohledné době nemá zlepšit, předpověď počasí spíše naznačuje, že Kanadu čeká skutečně nepříjemná sezóna lesních požárů. V tuto chvíli je plocha, na níž plápolají plameny, třináctkrát větší než obvykle.

Autor: REUTERS

Je na vině oteplování planety? Přímý vliv je jako obvykle obtížné doložit, například newyorský starosta Eric Adams ale otevřeně Newyorčany varoval, že „kvůli změně klimatu nezažívají zhoršenou kvalitu ovzduší naposledy“. Vědci mají obecně za to, že stoupající teploty a povětrnostní změny pravděpodobnost rozsáhlých požárů zvyšují. Neznamená to, že podobné katastrofy budou každým rokem větší, průměrně se ale časem jejich frekvence bude zvyšovat. „Klimatický signál je velmi silný. Jsme svědky toho, že hoří na větší ploše a že požáry jsou silnější,“ cituje server BBC profesora lesnictví Roberta Schellera ze Severokarolínské univerzity. Některé oblasti Kanady trpí suchem již několik let. Letos zasáhla rekordní jarní vlna veder kromě Kanady také Španělsko, Portugalsko, Maroko nebo Alžírsko.

V Hradci Králové začal festival Rock for People. Vystoupí na něm například Muse, Machine Gun Kelly nebo The 1975. Nad Tchaj-wanem prolétlo v noci na dnešek třicet sedm čínských stíhaček a bombardérů, oznámilo tamní ministerstvo obrany. Ostrovní stát aktivoval obranné systémy. Šestadvacetiletá fotbalová brankářka Barbora Votíková po vypršení dvouleté smlouvy skončila v Paris St. Germain. Nezaměstnanost v Česku klesla během května na 3,5 procenta. Bez práce bylo 254 tisíc lidí. Pracovní trh ovlivňují hlavně sezonní práce. Po osmi hodinách se australským záchranářům podařilo vyprostit keporkaka, který se ve vodách jižně od Sydney zapletl do rybářských sítí a bójek. Filmy To je hustý, kámo, Svět podle Georgie, Delegace a Krab získaly cenu Zlatý střevíček ve svých kategoriích na Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Za sexuální zneužití studentek gymnázia v Krupce dostal pedagog 28 měsíců vězení a šestiletý zákaz činnosti. Trenér české hokejové reprezentace Kari Jalonen, pod nímž se kývala židle po nepovedeném mistrovství světa, zatím zůstává ve funkci. Český svaz ledního hokeje o jeho osudu rozhodne až na základě zprávy o plánech pro příští šampionát, kterou má vypracovat generální manažer Martin Havlát s realizačním týmem do 20. června. Dušan Dědeček, jenž v Bratislavě loni řídil opilý a zabil pět studentů, půjde na patnáct let za mříže. Organizace Svoboda zvířat vyhlásila sbírku na pomoc zvířatům od ukrajinské Kachovské přehrady. Výtěžek podpoří ukrajinské organizace, které domácí a hospodářská zvířata ze zaplavených oblastí evakuují do bezpečí. O třicet procent méně byl měla dostat na svůj provoz Akademie věd ČR, pokud projde současný návrh státního rozpočtu na rok 2024. Krácení kritizovala předsedkyně instituce Eva Zažímalová s tím, že ohrozí fungování ústavů i pracovní místa. Dubrovník omezí počet turistů. Důvodem jsou hlavně rychlé „výsadky“ tisíců lidí z výletních lodí a jejich návštěva historického centra města, která zatěžuje dodávky pitné vody, kanalizaci i dopravu. V Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou se objeví Vetřelec. Výstava v zámecké jízdárně představí dílo švýcarského umělce Hanse Rudolfa Gigera, mimo jiné i autora designu k slavnému filmu Ridley Scotta z roku 1979. Výstava potrvá do 19. listopadu.

