Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Kdo je ten instalatér?
09:45

Na Ukrajině podle ministerstva dosud padli čtyři Češi, pět se pohřešuje

V bojích na Ukrajině podle oficiálních údajů ministerstva zahraničí dosud padli čtyři Češi, nejméně pět se jich pohřešuje a jeden je v zajetí. Mluvčí ministerstva Daniel Drake ale zdůraznil, že skutečný počet padlých či pohřešovaných může být vyšší.

Český rozhlas Radiožurnál právě ve středu informoval o případu dobrovolníka z Plzeňska, který na Ukrajině padl letos na podzim. V úterý se s ním rozloučila rodina, přátelé a kolegové. Zda je aktuální případ dobrovolníka z Plzeňska zahrnutý ve statistikách ministerstva zahraničí, nebo nikoliv, není jasné. Drake řekl, že ministerstvo informace prověřuje.

Podle rozhlasu sedmadvacetiletý padlý dobrovolník David M. v minulosti sloužil v české armádě. Z té dobrovolně odešel, aby mohl bojovat v ukrajinské armádě, kde působil dva roky. V ukrajinské armádě sloužil u rozvědky a zahynul na Záporožské frontě, napsal rozhlas.

Podle dostupných informací přišel o život první Čech při bojích s ruskou armádou v Donbasu v červnu 2022. Předloni v březnu padl druhý dobrovolník. O dva měsíce později zemřel zakladatel Projektu Phoenix, český medik, který byl vážně zraněn po zásahu šrapnelem na Donbase a poté převezen do pražské Ústřední vojenské nemocnice. Loni v únoru informoval účet Vozím drony na Ukrajinu o úmrtí českého dobrovolníka, který bojoval na ukrajinské straně, a to u města Avdijivka.

Kromě toho se dříve objevily informace i o dalších českých dobrovolnících, kteří zemřeli v bojích na Ukrajině. Ministerstvo zahraničí ale jejich úmrtí nepotvrdilo. Například na konci listopadu informovala škola v Uherském Hradišti o úmrtí sedmadvacetiletého muže, bývalého studenta školy, který rovněž bojoval na Ukrajině.

Na začátku prosince soud v Ruskem okupované ukrajinské Luhanské oblasti poslal na 13 let do vězení česko-vietnamského občana, který dobrovolně bojoval na Ukrajině proti Rusům. České ministerstvo zahraničí proti postupu Ruska v tomto případu zásadně protestovalo. čtk

