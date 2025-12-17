EU chce vybírat uhlíkovou daň u dováženého zboží s vysokými emisemi
Evropská unie plánuje vybírat uhlíkovou daň u více druhů dováženého zboží s vysokými emisemi včetně praček, automobilových součástek a dalších strojů. Doufá, že výrobci se tak nebudou přesouvat do zahraničí, aby obešli přísnou evropskou klimatickou politiku. Vyplývá to z návrhu, který zveřejnila Evropská komise. Eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra zdůraznil, že EU nedá z uhlíkové daně žádné zemi výjimku.
Takzvaný mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích EU (CBAM) představuje první uhlíkové clo na světě, píše agentura Reuters. Platit má začít od ledna. Komise nyní navrhuje, aby se ještě rozšířil o navazující produkty, které obsahují vysoký podíl oceli a hliníku, a to včetně stavebních výrobků, strojů a hnojiv. EU také plánuje zakročit proti zahraničním společnostem, pokud existují důkazy o tom, že své emise podhodnocují, aby se vyhnuly poplatku.
Úřadující prezident koalice Business for CBAM Leon de Graaf plány EU vítá. Podle tohoto sdružení společností a průmyslových skupin se totiž plány zaměřují na "produkty, které čelí nejvyššímu riziku úniku uhlíku."
Hoekstra podle agentury Reuters uvedl, že z mechanismu CBAM by mohla být vyňata Británie. Dodal, ale, že to bude možné až poté, co bude britský trh s uhlíkem propojen s trhem EU. čtk