Motoristé nevpustili do svého štábu Respekt, podle Macinky kvůli kapacitě
Vládní strana Motoristé sobě nevpustila do svého štábu zástupce Respektu, důvodem má být naplněná kapacita. Respekt tiskovému mluvčímu Motoristů Lukášovi Koutníkovi zaslal žádost o akreditaci 30. září, tedy téměř dva týdny před konáním voleb. Koutník se vyjádřil po třech dnech s tím, že "máme bohužel už plno a odmítáme další akreditace".
Motoristé mají štáb v Hartigovském paláci v centru Prahy, který na svých stránkách uvádí celkovou kapacitu 250 lidí. Respekt se proto obrátil na předsedu strany Petra Macinku, zda opravdu ve štábu není ani jedno místo pro zástupce médií. "250 osob se tam určitě nevejde. Míst je 20 a žádostí bylo dvojnásob," uvedl předseda partaje. Na otázku, zda tedy Motoristé budou mít volební štáb v místnosti pro catering, pro kterou se na webu paláce uvádí skutečně kapacita 20 osob, Macinka odpověděl, že by se v případě většího prostoru pro média musel omluvit členům a podporovatelům strany, kteří by nemohli dorazit. "Sorry, ale to fakt ne," shrnul situaci ministr zahraničních věcí. Akreditace byla stejným způsobem odepřena i Deníku N.