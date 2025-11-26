Motoristé chtějí vysvětlení od prezidenta, proč nechce jmenovat Turka. Macinka požádal Pavla o schůzku
Motoristé nevědí o žádných právních překážkách, které by bránily jmenování jejich poslance Filipa Turka ministrem, řekl dnes novinářům předseda strany Petr Macinka. Požádal kvůli tomu o konzultaci s prezidentem Petrem Pavlem. Hlava státu dnes po schůzce s šéfem ANO a možným budoucím premiérem Andrejem Babišem zopakovala, že trvají její výhrady vůči Turkovi jako členovi vlády. Podle Babiše jsou za tím právní důvody.
Motoristé nominovali Turka do čela ministerstva životního prostředí místo diplomacie, o které se dosud spekulovalo. Podle Macinky to mělo být vstřícné gesto, které by odblokovalo problémy při vzniku vlády. "Rozumím, že to, co se v médiích skloňuje, by mohl být pro někoho problém třeba na poli diplomacie. Na druhou stranu na resortu životního prostředí to tak dramatické být nemusí," řekl Macinka. čtk, ft