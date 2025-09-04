Místopředsedkyně Evropské komise Teresa Ribera označila počínání Izraele v Gaze za genocidu. Zatím se žádný unijní představitel takhle nevyjádřil
Počet obětí dnešních izraelských útoků v Pásmu Gazy vzrostl na 53 - především ve městě Gaza - a celkově už v celé oblasti od začátku války dosáhl více než 64.000, uvedly podle agentury Reuters místní úřady. Místopředsedkyně Evropské komise Teresa Ribera dnes podle agentury AFP označila situaci v úzkém pobřežním pásmu za genocidu. Je první členkou evropské exekutivy, která se tak vyjádřila.
"Genocida v Gaze ukazuje neschopnost Evropy jednat a mluvit jedním hlasem, a to i ve chvíli, kdy se v evropských městech šíří demonstrace," řekla v projevu na vysoké škole v Paříži nejvýznamnější členka EK po její předsedkyni Ursule von der Leyen.
K závěru, že izraelský způsob vedení války v Pásmu Gazy představuje genocidu, tedy cílený pokus vyhladit určitou skupinu obyvatel nebo její část, dospěly v červenci dvě izraelské neziskové organizace: lidskoprávní organizace Betselem a organizace Lékaři za lidská práva-Izrael (PHRI). Jihoafrická republika už v prosinci 2023 podala u Mezinárodního soudního dvora (ICJ) v Haagu žádost o zahájení řízení se státem Izrael, který se podle JAR v Pásmu Gazy dopouští genocidy a porušuje úmluvu OSN o zabránění genocidě a jejím trestání z roku 1948. ICJ řízení zahájil loni v lednu, ale zatím vynesl jen několik předběžných opatření a nerozhodoval o tom, zda se Izrael genocidy dopouští.
