0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Čeští bojovníci za Putina
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
10:00

Ministr Kac schválil plán ofenzivy do města Gaza, povolá 60.000 záložníků

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac schválil plán ofenzivy do města Gaza a nařídil povolat 60.000 záložníků, informovala dnes agentura AFP s odvoláním na Kacovo ministerstvo. Podle serveru The Times of Israel (ToI) záložníci dostanou nejméně dva týdny na to hlásit se do služby a ne všichni se budou podílet na operaci ve městě Gaza, někteří nahradí izraelské jednotky v jiných částech fronty.

Mohlo by vás zaujmout:

Už dříve tento měsíc izraelský bezpečnostní kabinet schválil plán obsazení města Gaza, což vyvolalo silnou kritiku ze zahraničí. čtk,ok

↓ INZERCE