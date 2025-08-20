Ministr Kac schválil plán ofenzivy do města Gaza, povolá 60.000 záložníků
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac schválil plán ofenzivy do města Gaza a nařídil povolat 60.000 záložníků, informovala dnes agentura AFP s odvoláním na Kacovo ministerstvo. Podle serveru The Times of Israel (ToI) záložníci dostanou nejméně dva týdny na to hlásit se do služby a ne všichni se budou podílet na operaci ve městě Gaza, někteří nahradí izraelské jednotky v jiných částech fronty.
Mohlo by vás zaujmout:
Už dříve tento měsíc izraelský bezpečnostní kabinet schválil plán obsazení města Gaza, což vyvolalo silnou kritiku ze zahraničí. čtk,ok