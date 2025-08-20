Ministerstvo zdravotnictví navrhne kratom na seznam látek s regulovaným prodejem
Ministerstvo zdravotnictví předloží příští týden vládě návrh na zařazení kratomu na seznam psychomodulačních látek, u nichž je možný regulovaný prodej. Souhlasila s tím Evropská komise. Notifikační proces skončil v pondělí. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Komise má do 3. října vydat své stanovisko také k vyhlášce s pravidly nakládání s psychomodulačními substancemi. Podle Jakoba by se poté oba předpisy měly vydat. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a další experti na problematiku závislostí žádají vládu, aby kratom zařadila na seznam co nejdřív, začala pro něj platit přísnější pravidla a regulovaný prodej se mohl připravovat.
Ministerstvo zdravotnictví původně navrhovalo na seznam psychomodulačních látek s regulovaným prodejem kratom a konopí do jednoho procenta THC. Vláda projednávání nařízení v polovině února přerušila s tím, že se k němu vrátí po technické notifikaci Evropskou komisí. Ta byla proti zařazení konopí, kratom potvrdila.
"Návrh tak bude nyní předložen vládě v rozsahu, kdy bude obsahovat v závislosti na skončeném procesu technické notifikace toliko látky kratom a kratom extrakt," uvedl Jakob. Podle něj notifikační proces u nařízení skončil 18. srpna a nový návrh se seznamem látek ministerstvo předloží kabinetu příští týden. Notifikování vyhlášky s pravidly nakládání s psychomodulačními látkami by pak mělo být hotové do 3. října. "Předpokládá se, že oba návrhy budou publikovány následně začátkem října, nenastane-li překážka v podobě problému s procesem technické notifikace u návrhu vyhlášky," dodal mluvčí.
Pravidla prodeje substancí s nízkým rizikem upravuje od letoška zákon o psychomodulačních látkách. Ty si budou moci dospělí koupit ve specializovaných prodejnách, kam nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný. Zboží se bude kontrolovat. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách. Podnikatelé s látkami musí mít licence.
Experti na problematiku závislostí doporučují zapsat kratom na seznam psychomodulačních látek neprodleně. Poukazují na to, že je stále k dostání v automatech a na e-shopech a mohou si ho pořídit i děti. "Jakmile se kratom zařadí na seznam psychomodulačních látek, platí už zákonné povinnosti. Nebude moci být vedle potravin, nebude na něj reklama, nebude se prodávat lidem mladším 18 let. Obchodníci se začnou zařizovat," řekl dnes novinářům bývalý protidrogový koordinátor Vobořil.
Podle expertů z Think tanku Racionální politiky závislostí, který Vobořil vede, může vláda kratom zapsat na seznam hned na svém příštím zasedání. Pokud by rozhodla teď v létě, mohl by nový model začít fungovat od ledna. "Tento termín je klíčový nejen pro ochranu veřejného zdraví, ale také pro samotné prodejce, kteří potřebují dostatek času na úpravu provozů a splnění nových podmínek. Včasné rozhodnutí tak minimalizuje chaos a zajistí hladký přechod na nový režim," uvedl think tank ve stanovisku. čtk, ok