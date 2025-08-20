Spolu představilo částečně program. ANO dosud ne
Pod heslem a s programem Svoboda a prosperita i pro budoucí generace zahájila vládní koalice Spolu v Praze 44 dnů před sněmovními volbami horkou fázi kampaně. Volební lídr a premiér Petr Fiala (ODS) na dnešní tiskové konferenci uvedl, že koalice zvolila záměrně předvečer výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do někdejšího Československa. Varoval, že minimálně dvě uskupení, která mají šanci dostat se do Sněmovny, mluví o vystoupení z EU a NATO a o změně režimu. Podle něj jde o cestu do chudoby a na východ do ruského vlivu. Koalice Spolu chce zůstat v EU, koalice Spolu chce, aby ČR zůstala součástí Západu, uvedl. Stejně jako další lídři vyzval občany k účasti v hlasování.
Fiala také řekl, že nevěří představitelům hnutí ANO, že přes členství v EU a NATO nejede vlak. "Je to strana založená a vedená obchodníkem, který za moc prodá vše, i budoucnost a bezpečnost," uvedl na adresu šéfa favorizovaného hnutí, expremiéra Andreje Babiše. Zdůraznil, že vedle zajištění bezpečnosti a západní orientace Česka je cílem Spolu moderní a konkurenceschopná ekonomika s růstem mezd a dostupnějším bydlením. Volební program podle něho nabízí reálné řešení problémů Česka. "Chceme přesvědčit naše voliče, že by bylo velkou chybou nechat opozici všechno, co jsme za čtyři roky vytvořili, hodit do koše," prohlásil předseda ODS a premiér.
Předseda KDU-ČSL Marek Výborný míní, že program Spolu stojí na straně lidí. "Teď je třeba udělat všechno pro bezpečné a prosperující Česko," uvedl. První místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek se ve vystoupení opřel do Babiše a také do předsedů SPD Tomia Okamury a komunistů Kateřiny Konečné. Mluvil o vítačích kremelského diktátora. "Cesta na východ by byla cesta do pekel," prohlásil Válek, jenž zastupoval předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Ta nehodlá obhajovat mandát a z dnešní akce se omluvila ze zdravotních důvodů.
V první fázi kampaně kandidáti Spolu během dvou měsíců navštívili téměř 300 akcí napříč republikou. V nadcházejících dnech plánují pokračovat, aby se osobně setkali s co největším počtem občanů. Fiala odstartuje svou cestu za voliči v pátek na Vysočině. Každý týden zavítá do několika regionů – v menších obcích i větších městech se s lidmi potká přímo na náměstích a ulicích, v závěru kampaně pak chystá už vyzkoušené večerní debaty v kulturních a divadelních sálech.
Koaliční smlouvu pro říjnové sněmovní volby koalice Spolu podepsala koncem března. Prezentovala tehdy, že chce být volbou pro všechny, kdo mají obavy, co může přinést aktuální změna světového řádu. Kromě bezpečného státu tehdy slibovala třeba dostupné bydlení, hospodářský růst, moderní školství, efektivní stát nebo rozvoj venkova. Koncem března představila koalice i zjednodušené logo a nový vizuální styl, ve kterém modrou barvu nahradily zelená, meruňková a bílá. Dnes koalice představila nové plakáty, mezi nimi se vedle těch s programovou nabídkou objevují jasně červené s podobiznami lídrů SPD, Stačilo! a ANO a s odmítnutím vlády estébáků, komunistů a cesty na východ.
Aktuální průzkumy připisují koalici druhé místo s výrazným odstupem za ANO. Do kampaně šla s plánem oslovit voliče hlavně v posledních měsících a týdnech před volbami a zaměřit se zejména na udržení těch bývalých. Ačkoli bitcoinová aféra, která před prázdninami vedla k rezignaci ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), nezaznamenala velký propad voličské podpory Spolu, podle některých komentářů zastavila ale koalicí kýžený růst.
Volby v říjnu 2021 Spolu vyhrálo o 0,67 procentního bodu před ANO, což byl nejtěsnější rozdíl mezi prvním a druhým v pořadí v historii obsazování dolní parlamentní komory. Vládní koalici později Spolu uzavřelo se STAN a Piráty, kteří z vlády odešli loni v říjnu.
Na financování kampaně Spolu se podílí ODS 55 procenty, KDU-ČSL a TOP 09 dodají po 22,5 procenta výdajů, které nepřekročí limit 90 milionů korun. čtk, ok