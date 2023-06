Méně kleští, méně nástřihů

Geoffrey Hinton • Autor: REUTERS

Po šesti letech oddalování a průtahů zveřejnil český stát data o tuzemských porodech: kde se narodí kolik dětí, ve kterých nemocnicích častěji přistupují k císařským řezům a stříhání hráze, jak často používají lékaři pomůcky, jako jsou kleště nebo šetrnější vakuumextraktory.

O data žádala porodní asistentka Anna Škvorová. Ústav zdravotnických informací a statistiky publikovat údaje odmítal s odůvodněním, že by jim veřejnost neporozuměla. Teď už jsou přehledy k dispozici, základní údaje najdete třeba v grafice kolegů z Aktuálně.cz.

Data jsou hrubá a žádají bližší pohled. Velké a dobře vybavené nemocnice z nich úhrnem vychází jako méně šetrné - ale to je proto, že právě tady rodí ženy s komplikovaným průběhem těhotenství, kdy je například císařský řez častější. Srovnání nemůže být dokonalé ani proto, že Česko není monolit. V různých částech země rodí ženy průměrně v jiném věku nebo se mírně liší jejich průměrný zdravotní stav. Tohle všechno plus další věci hrají podle lékařů v průběhu porodu roli.

V každém případě je dobře, že data jsou k dispozici. Veřejnost dosud v tak podstatné události, jako je porod, do značné míry informačně tápala. A co dává smysl, jsou srovnání v čase o celkových trendech v porodnictví. Klesá používání kleští ve prospěch extraktorů, klesá i počet nastřižených hrází, které mají usnadnit přirozený porod, ale je to pro matku bolestivé a nese s sebou riziko poporodních komplikací. Naopak v covidových letech strmě narostl počet uměle vyvolávaných porodů. Tomáš Brolík

Soud potvrdil rozhodnutí šéfa BIS Michala Koudelky, který propustil jednoho z důstojníků služby po zjištění, že vynáší informace o fungování kontrarozvědky lidem kolem exprezidenta Zemana. Současný prezident Pavel se setká s premiérem Fialou a šéfem opozice Babišem; není známo, o čem budou mluvit. Bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medveděv prohlásil, že ruská výroba vojenské techniky běží hladce a produkuje neuvěřitelné množství všech možných druhů zbraní, čemuž - jak už je u současného Ruska zvykem - nikdo z okolního světa neuvěřil. Moskva podle analytiků aktuálně neví, jestli poslat vojáky na ukrajinské bojiště, nebo na ruské hranice, které neustále překračují partyzánské jednotky a působí v pohraničí chaos. Salman Rushdie napíše knihu o loňském útoku na svou osobu, kdy ho útočník pobodal a mimo jiné připravil o jedno oko. "Bude to spíš krátká kniha, pár stovek stránek," nechal se známý spisovatel slyšet. V Česku klesla spotřeba elektřiny i zemního plynu. V Opavě se slaví mužský basketbalový ligový triumf. Ve Zlíně zuří festival animovaných filmů. Po možném průlomu v léčbě endometriózy přišel možný průlom v diagnostice padesáti typů rakoviny. Český hudební svět napjatě čeká, jestli prezident Pavel vyznamená Idu Kellarovou, Vladimíra Mišíka, Michala Prokopa a Juru Pavlicu, jak mu navrhují poslanci.

