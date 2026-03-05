0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Z televize se stává samoobsluha politiků
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
5. 3. 2026

Lukašenkův režim propustil dalších patnáct politických vězňů

 Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko dnes omilostnil 18 vězňů, z nichž 15 bylo odsouzeno podle paragrafů používaných proti politickým odpůrcům režimu, uvedl nezávislý server Naša Niva. Podle provládních médií byli tito vězni odsouzeni "za extremistickou činnost". V Bělorusku za mřížemi podle ochránců lidských práv zůstává 1140 politických vězňů, dodal server Zerkalo.

Mezi omilostněnými je 11 žen, z nichž šest má děti, včetně zdravotně postižených potomků potřebujících trvalou péči, uvedl na sociální síti provládní zpravodajský kanál. Všichni vězni podle něj požádali o milost, přiznali vinu, vyjádřili lítost nad svými činy a slíbili chovat se řádně.

Běloruský nositel Nobelovy ceny za mír Ales Bjaljacki na počátku roku vyzval k udržení tlaku na Lukašenkův režim v zájmu propuštění všech politických vězňů. V polovině loňského prosince byl Bjaljacki spolu s dalšími 122 vězni propuštěn v rámci rozsáhlé amnestie, ke které se Lukašenko rozhodl poté, co Spojené státy oznámily zrušení některých sankcí vůči Bělorusku.

čtk, tb

↓ INZERCE