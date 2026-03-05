Lukašenkův režim propustil dalších patnáct politických vězňů
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko dnes omilostnil 18 vězňů, z nichž 15 bylo odsouzeno podle paragrafů používaných proti politickým odpůrcům režimu, uvedl nezávislý server Naša Niva. Podle provládních médií byli tito vězni odsouzeni "za extremistickou činnost". V Bělorusku za mřížemi podle ochránců lidských práv zůstává 1140 politických vězňů, dodal server Zerkalo.
Mezi omilostněnými je 11 žen, z nichž šest má děti, včetně zdravotně postižených potomků potřebujících trvalou péči, uvedl na sociální síti provládní zpravodajský kanál. Všichni vězni podle něj požádali o milost, přiznali vinu, vyjádřili lítost nad svými činy a slíbili chovat se řádně.
Běloruský nositel Nobelovy ceny za mír Ales Bjaljacki na počátku roku vyzval k udržení tlaku na Lukašenkův režim v zájmu propuštění všech politických vězňů. V polovině loňského prosince byl Bjaljacki spolu s dalšími 122 vězni propuštěn v rámci rozsáhlé amnestie, ke které se Lukašenko rozhodl poté, co Spojené státy oznámily zrušení některých sankcí vůči Bělorusku.
čtk, tb