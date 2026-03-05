Babišovo škrtání v obraně a nedodržování závazků NATO se Američanům nelíbí, řekl velvyslanec
Česko v návrhu státního rozpočtu na letošní rok podle amerického velvyslance v Praze Nicholase Merricka riskuje, že bude patřit mezi země s nejnižšími výdaji na obranu v Severoatlantické alianci (NATO) co se týče jejich podílu na hrubém domácím produktu (HDP). Riskuje tak i to, že nesplní své závazky vůči NATO ohledně budování schopností své armády. Na dnešní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost Merrick uvedl, že nemusí připomínat, jak důležité je, aby spojenci závazky dodržovali.
Merrick podotkl, že státy NATO se loni dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice. "To není libovůle, požadavek Spojených států, pouhý podpis jedné vlády, který lze snadno zrušit jinou vládou. Jde o dohodu mezi suverénními spojenci, z nichž každý se bez výjimky spoléhá na ostatní," řekl.