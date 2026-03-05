Ropovod Družba, kvůli kterému hrozí Ukrajině Maďarsko a Slovensko, by se podle Kyjeva mohl zprovoznit za měsíc a půl
Ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu za měsíc a půl. Podle agentury Reuters to dnes uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily koncem ledna, kdy potrubí podle Kyjeva vážně poškodil požár způsobený ruským útokem. Budapešť a Bratislava ale Zelenského viní, že obnovení provozu ropovodu úmyslně odkládá z politických důvodů. Kyjev argumentuje tím, že oprava ropovodu je časově náročná.
Slovensko a Maďarsko jsou dlouhodobě závislé na dodávkách ropy vytěžené v Rusku. Slovenský premiér Robert Fico po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba tvrdil, že není zřejmé, kdo ropovod poškodil. Maďarský premiér Viktor Orbán dnes řekl, že jeho země přinutí Ukrajinu obnovit provoz ropovodu prostřednictvím politických a finančních nástrojů.
"Prolomíme tuto ropnou blokádu," uvedl Orbán podle agentury MTI na dnešní akci pořádané maďarskou obchodní a průmyslovou komorou. "Přinutíme Ukrajince obnovit dodávky ropy. Nikoli vyjednáváním, přitakáváním či pomocí kompromisů, ale prostřednictvím své síly," dodal.
Orbán také uvedl, že Maďarsko nemá vojenskou sílu k prosazení obnovy provozu ropovodu Družba. "Mohu všechny ujistit, že to není součást našich plánů. Ale máme politické a finanční nástroje," dodal. Žádné další podrobnosti však neposkytl.
Maďarský premiér je dlouhodobě známý svými dobrými vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ve středu se s Putinem v Kremlu setkal maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Na schůzce si podle agentur stěžoval na Ukrajinu kvůli přerušení dodávek ropovodem Družba.
Orbán v úterním dopise šéfce unijní exekutivy napsal, že Kyjev spuštění Družby blokuje z politických důvodů s úmyslem zasahovat do předvolební kampaně v Maďarsku. Podle něj Maďarsko nepodpoří žádné rozhodnutí Evropské unie ve prospěch Ukrajiny, dokud se věci nevrátí do normálu. Budapešť blokuje půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).
Rusko v únoru 2022 zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu. Evropská unie pak začala ruské energie odmítat, aby Moskvě ztížila financování války. Do té doby EU ropu a plyn dovážela zejména z Ruska, dnes jsou největšími dodavateli Norsko a Spojené státy.
čtk, tb