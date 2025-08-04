Ludvík a Budinský z kauzy Motol zůstávají ve vazbě, soud zamítl jejich stížnosti
Někdejší ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský zůstávají ve vazbě. Pražský městský soud zamítl jejich stížnosti proti nepropuštění na svobodu. Uvedla to mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 5 Marika Zahradníčková. Zároveň sdělila, že případným propuštěním dalšího obviněného Miroslava Jansty na kauci se soud nezabývá, tato otázka spadá do kompetence dozorující státní zástupkyně. Kauza se týká braní úplatků od nemocničních dodavatelů.
Ludvík, Budinský i Jansta jsou ve vazbě od konce února. Do cely je poslal právě Obvodní soud pro Prahu 5, když vyhověl návrhu evropské pověřené žalobkyně Zdeňky Pavláskové. Všichni tři muži poté neúspěšně usilovali o propuštění. U Ludvíka nyní pražský městský soud podle Zahradníčkové vyhověl státní zástupkyni a rozšířil vazební důvody vedle obavy z útěku i o obavu z pokračování v trestné činnosti. Server Odkryto.cz v neděli napsal, že Jansta složil za své propuštění kauci 15 milionů korun a žalobci s výší této záruky souhlasí.
čtk, maf