Literární nobelovku získal maďarský spisovatel Krasznahorkai
Nobelovu cenu za literaturu letos dostane maďarský spisovatel László Krasznahorkai, oznámila ve čtvrtek ve Stockholmu Švédská akademie. Krasznahorkai bude 122. nositelem nejprestižnějšího literárního ocenění na světě. Loni akademie ocenila jihokorejskou spisovatelku Han Kang.
Krasznahorkai patřil do okruhu spisovatelů, jejichž jména byla mezi favority letošního vyhlašování Nobelových cen. Mezi nejznámější díla tohoto literáta patří hned jeho prvotina, román Satanské tango o zkáze, prázdnotě a beznaději, který popisuje příběh posledních zoufalých obyvatel zchátralé maďarské kolektivní farmy.
Akademie ocenila "poutavé a vizionářské dílo" autora, který v roce 2015 obdržel jiné prestižní literární ocenění, Mezinárodní Man Bookerovu cenu, a jehož některé knihy zfilmoval maďarský režisér Béla Tarr.
V pátek se vyhlašování ze Stockholmu přesune do Osla, kde norský Nobelův výbor oznámí cenu za mír. O tuto Nobelovu cenu v posledních týdnech projevil zájem americký prezident Donald Trump. Vyhlašování skončí v pondělí 13. října oznámením Nobelovy ceny za ekonomii.
Laureáti ceny oficiálně převezmou ve Stockholmu 10. prosince, tedy v den výročí úmrtí švédského vědce a zakladatele ocenění Alfreda Nobela. Cena je spojeno s finanční odměnou 11 milionů švédských korun (téměř 24,5 milionů korun českých). Jednotliví nositelé rovněž dostávají 18karátovou zlatou medaili a diplom.