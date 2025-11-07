Kvůli shutdownu omezí v USA provoz 40 letišť, mimo jiné v New Yorku či Chicagu
Spojené státy kvůli takzvanému shutdownu, tedy platební neschopnosti americké vlády, omezí provoz na 40 hlavních amerických letištích. Oznámil to ministr dopravy Sean Duffy. Podle informací agentury Reuters začne opatření platit v pátek od 06:00 východního času (12:00 SEČ). Cílem je snížit leteckou dopravu na rušných letištích o deset procent, podle posledních informací se tak ale stane postupně, a to nejprve o čtyři procenta. Podle agentury AP se omezení dotkne mimo jiné letišť v New Yorku, Los Angeles nebo Chicagu.
Duffy ve středu sdělil médiím, že tento krok přijal, protože podle Federálního úřadu pro letectví (FAA) hlásili letoví dispečeři problémy s únavou. Dnes pak AP informovala o seznamu letišť, kterých se omezení bude týkat. Seznam, na kterém je například také Atlanta, Denver, Dallas, Orlando, Miami nebo San Francisco, nyní dostávají letecké společnosti. Omezování provozu by podle BBC mohlo ovlivnit každý den 3500 až 4000 letů. Analytická společnost Cirium vychází z 1800 zrušených letů denně, což by mělo dopad na více než 268.000 cestujících každý den.
Skutečný rozsah omezení ale není zatím jasný vzhledem ke změněnému postupu. Vláda chce podle CNN nejprve snížit provoz o čtyři procenta a poté omezení rozšiřovat o jeden procentní bod denně. Reuters s odvoláním na své zdroje napsal, že FAA chce desetiprocentního cíle dosáhnout do 14. listopadu.
Aerolinky United Airlines a Delta Air Lines již oznámily, že vzhledem k novým podmínkám budou vracet peníze všem, kdo se rozhodnou neletět, a to i za letenky, které si cestující koupili bez možnosti storna.
AP poznamenala, že omezení provozu na vybraných letištích by mohlo narušit i doručování balíčků. Na seznamu jsou totiž letiště, která využívají společnosti FedEx a UPS.
Pracovníci kontrolující letový provoz musí během shutdownu vykonávat své povolání bez výplaty. To vede některé k tomu, že si hledají vedlejší zaměstnání, nebo svému zaměstnavateli hlásí, že jsou nemocní. Duffy dříve uvedl, že s tímto povoláním se pojí určité riziko a hrozil dispečerům, kteří nepřijdou do práce, že je propustí.
Současný shutdown, který dnes vstoupil do 37. dne, je co do délky trvání rekordní. Kvůli pozastavenému přísunu peněz omezily či přerušily své fungování některé úřady, služby a památky a statisíce státních zaměstnanců musely nastoupit na nucenou neplacenou dovolenou. Zachovány zůstávají všechny vládou financované služby nezbytné pro běžný chod státu, například zdravotnictví a národní bezpečnost. ok