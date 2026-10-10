Kupka je proti koalici s ANO v Praze, obhajoba pěti senátorských mandátů je hranicí úspěchu
Předseda ODS Martin Kupka je proti koalici ODS s ANO v Praze. “Po velmi ostré negativní kampani proti ODS, Spolu pro Prahu a STAN si to ANO komplikuje. Tomáš Portlík sám řekl, že si to nedokáže představit,” řekl Respektu s tím, že si přeje, aby kandidát na primátora hlavního města dokázal vytvořit demokratickou koalici.
Důležité podle Kupky je, aby strana obhájila pozici v Senátu a také vedení ve městech, které se snažila rozvíjet. Věří, že se to ve většině míst podaří, řekl při příchodu do volebního štábu ODS v centru Prahy. Obhajoba pěti senátorských mandátů je podle Kupky pro občanské demokraty hranicí úspěchu.
Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda uvedl, že ho extrémně zajímají výsledky v Praze. "Věřím tomu, že budou dobré a že Tomáš Portlík má našlápnuto, aby byl vítězem pražských voleb," řekl. "Martin Kupka má jednoznačně mojí podporu," řekl s tím, že výsledky budou takové, že se o výměně předsedy strany přestane i jen spekulovat. ok