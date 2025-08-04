Kreml po Trumpově rozmístění ponorek vyzval ke zmírnění jaderné rétoriky
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov vyzval ke všeobecnému zmírněné rétoriky ohledně jaderných zbraní. Učinil tak poté, co americký prezident Donald Trump minulý týden nařídil rozmístit dvojici jaderných ponorek "v příslušných oblastech" v reakci na výroky bývalého ruského prezidenta Dmitrije Medveděva. Informovala o tom dnes ruská státní agentura TASS.
"Domníváme, že všichni by měli být s jadernou rétorikou velmi a velmi opatrní," řekl Peskov. Slova amerického prezidenta mluvčí Kremlu nicméně odmítl označit za "jadernou eskalaci". Důsledky Trumpova rozkazu zlehčoval s tím, že americké jaderné ponorky by i bez něj byly v bojové pohotovosti.
Trump v pátek na sociální síti oznámil, že nařídil rozmístění dvou jaderných ponorek v odpovědi na to, co označil za Medveděvovo provokativní prohlášení. Šéf Bílého domu v příspěvku nespecifikoval, kam přesně ponorky vyslal. Současný místopředseda ruské bezpečnostní rady Medveděv uvedl, že Trump hraje s Ruskem hru na ultimáta a každé nové ultimátum je hrozbou a krokem k válce s USA.
Trump dal původně ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi 50 dní na změnu přístupu k ruské válce s Ukrajinou, minulý týden však lhůtu zkrátil na deset dní. Poté prý hodlá zavést cla a další opatření, pokud Moskva nepokročí na cestě k míru. Spojené státy zároveň sdělily Radě bezpečnosti OSN, že Trump chce dohodu o ukončení války na Ukrajině do 8. srpna.
čtk, maf