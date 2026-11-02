Klempířovy škrty neprošly. Státní fond audiovize dostane 2,4 miliardy
Státní fond audiovize (SFA) bude příští rok hospodařit s 2,39 miliardy korun. Na filmové pobídky půjde 1,5 miliardy korun, uvedl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Fond především podporuje audiovizuální tvorbu pomocí filmových pobídek. Předseda Asociace producentů v audiovizi (APA) Vratislav Šlajer dříve uvedl, že na schválení rozpočtu naváže další debata o rozpočtu fondu v letech 2028 a 2029.
Návrh vláda schválila podle původního návrhu. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) v uplynulých týdnech mluvil o osekání peněz a změnách ve fungování fondu. Zástupci audiovize v reakci na jeho plány hovořili o fungujícím systému. Babiš se s nimi setkal.
Fond především podporuje audiovizuální tvorbu. Například Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, který se konal od 23. října do 1. listopadu, měl na programu deset snímků podpořených SFA. Vývoj, výrobu, distribuci a propagaci českých a koprodukčních titulů podpořil SFA částkou 17,9 milionu korun.
Zákon o audiovizi vymezuje státní dotace na podporu audiovize, filmové pobídky a úkoly, činnost a provoz fondu a stanoví jejich minimální výši a způsob výpočtu. Plán podpory audiovize na rok 2027 je obsažen ve čtyřech krátkodobých koncepcích. Jejich příprava pro rok 2027 začala letos v březnu. Představenstvo je schválilo usnesením 2. září. Od října se vyhlašují jednotlivé výzvy.
Stát dává do fondu 1,9 miliardy korun. Zbývající část plánovaného objemu podpory mimo zákonem stanovenou minimální dotaci ze státního rozpočtu je krytá ostatními zdroji fondu. Významnou součást jeho příjmů tvoří audiovizuální poplatky z kinematografických představení, převzatého televizního vysílání, poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a vysílání televizní reklamy.
Klempíř minulý týden oznámil, že odvolá z čela představenstva fondu bývalého ředitele České televize Petra Dvořáka. Důvodem je podle něj rozdílný pohled na hospodaření fondu a nedostatečná součinnost při hledání úspor. Bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) to považuje za chybu. Dvořák již dříve na dotaz ČTK uvedl, že návrh na snížení podpory audiovize na rok 2027 je zbrklý a neprodiskutovaný. Za ministerstvo byl do funkce zvolen v červnu 2025 za vlády Petra Fialy (ODS).