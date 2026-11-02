Úterní protest na podporu ČT a ČRo podpoří v Praze několik studentských pochodů
Úterní protest na podporu České televize a Českého rozhlasu podpoří v Praze několik studentských pochodů. Akce chystají pražské fakulty Univerzity Karlovy, největší by měly být na náměstí Jana Palacha či na Albertově, sdělil místopředseda akademického senátu UK Rafael Daniel Berti. Pochod plánují i studenti Vysoké školy ekonomické v Praze, uvedli na sociálních sítích. Většina pochodů zamíří na Václavské náměstí, kde se připojí k akci iniciativy Veřejnoprávně.
Pracovníci ČT a ČRo vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku, která je reakcí na záměr vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky a převést financování na stát. Na Václavském náměstí se bude od 16:36 konat shromáždění na podporu obou médií.
Studenti všech pražských fakult UK vyrazí do ulic v několika samostatných pochodech a manifestacích, které se ve většině případů setkají na Můstku a Václavském náměstí u akce iniciativy Veřejnoprávně, ke které se následně připojí, uvedl Berti. Studenti UK požadují stažení vládního návrhu rušícího televizní a rozhlasové poplatky, který považují za neadekvátní a nepřijatelný. "Také požadujeme zastavení útoků na zaměstnance veřejnoprávních médií, kulturní sektor a širší veřejnost, kteří legitimní a nenásilnou formou projevili svůj nesouhlas," uvedli studenti UK.
Na Albertově by se měli sejít studenti z 1. a 3. lékařské fakulty (LF), Přírodovědecké fakulty (PřF) a Matematicko-fyzikální fakulty (MFF) UK. V 15:00 vyrazí po Velkých Albertovských schodech, projdou podchodem přes Fügnerovo náměstí a zamíří na Václavském náměstí.
Na náměstí Jana Palacha se sejdou v 15:15 studenti z Právnické (PF) a Filozofické fakulty (FF) UK se studujícími z Akademie výtvarných umění (AVU), Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM), MFF a 2. LF UK. Průvod vyrazí v 15:45 ulicí Kaprova, přes Mariánské náměstí, ulice Na Perštýně, Národní a 28. října na Václavské náměstí. Například studenti z Fakulty sociálních věd UK se sejdou v kampusu v Jinonicích, odkud půjdou k další budově fakulty na Smetanově nábřeží a následně na Václavské náměstí.
Studenti VŠE budou od 13:00 společně tvořit transparenty a v 15:00 vyrazí na Václavské náměstí. Studenti České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), která sídlí v kampusu v Suchdole, kvůli logistické náročnosti a vzdálenosti oficiální hromadný přesun neorganizují. Studentská iniciativa z ČZU nicméně studenty vyzvala, aby se akce na Václavském náměstí zúčastnili. Protest mohou podle ní podpořit i tím, že si vezmou v úterý na přednášky černé oblečení.
Předlohu, která počítá se zrušením rozhlasového a televizního poplatku a převedením financování ČT a ČRo na státní rozpočet, poslali 24. října do druhého čtení ve Sněmovně poslanci vládní koalice. Opozice záměr označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění. Vlnu nevole vzbudilo i samotné projednávání novely, které se protáhlo do brzkých sobotních hodin a poslanci hlasovali v 4:36 ráno.