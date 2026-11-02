Chladicí zařízení v evropských supermarketech zasáhl kybernetický útok, Brusel mluví o záměru
Desítky supermarketů v Belgii, Lucembursku, Švédsku, Irsku a Estonsku mají kvůli kybernetickému útoku problémy s mrazáky a lednicemi. Týká se to řetězců firem Ahold Delhaize, Carrefour, Spa či IKEA. Eurokomisař Christophe Hansen to označil za promyšlený útok na zásobování potravinami v Evropské unii a belgická prokuratura zahájila vyšetřování trestného činu.
Agentura Belga uvedla, že útok na chladící zařízení začal kolem půlnoci. Firma Sabcobel, která mrazáky a lednice spravuje, ví o zhruba 20 zasažených jednotkách. Útočníci na dálku přepnuli výparníky do režimu odmrazování, což způsobilo zvýšení teploty uvnitř zařízení. Společnost Sabcobel uvedla, že kolem 01:00 začala mobilizovat své techniky, kteří pak pracovali celou noc, aby postižená chladící zařízení odpojili od sítě.
Podle dostupných informací šlo o stejný mechanismus jako při rozsáhlém kybernetickém útoku na stovky obchodů ve Francii na začátku října. Belgická prokuratura oznámila, že zahájila vyšetřování nových případů. Je to promyšlený pokus o narušení zásobování potravinami a o podkopání důvěry zákazníků v řetězce, uvedl podle lucemburský eurokomisař pro zemědělství a potraviny Hansen. Dodal, že nedostatek potravin v EU nehrozí, problém však vidí ve znehodnocení velkého množství potravin a v dopadu útoku na samotné firmy.
Také útok ve Švédsku zřejmě zapadá do této série incidentů. V chladicích a mrazících zařízeních tam taktéž náhle stoupla teplota, a to až na 50 stupňů Celsia. Zasaženy jsou řetězce Ica a Coop a věc vyšetřuje švédské centrum kybernetické bezpečnosti.
"Stalo se to, co se stát nesmělo! Naše chladicí a mrazicí zařízení byla v noci napadena hackery, kteří nastavili teplotu na 50 stupňů. Je nám to nesmírně líto a usilovně pracujeme na tom, abychom znehodnocené potraviny vyhodili a všechna zařízení znovu uvedli do provozu," uvedla například prodejna Ica ve městě Sjöbo.
Švédský prodejce nábytku IKEA odpoledne oznámil, že útok se dotkl jejího obchodu v belgickém městě Mons a že prověřuje, zda se týká i dalších center, v nichž firma nabízí klientům kromě svého hlavního sortimentu také jídlo a nápoje. V Irsku o podobné situaci informoval třetí největší řetězec supermarketů SuperValu, který mluví o 13 zasažených obchodech.
Už minulý měsíc se skupina Ahold Delhaize kvůli kybernetickému útoku na své systémy obrátila na nizozemskou policii. Kvůli incidentu odstavila své nákupní aplikace. Zatímco v Nizozemsku ji mezitím řetězec Albert Heijn znovu zprovoznil, stejně jako Delhaize v Belgii, v Česku aplikace do dnešního dne stále nefunguje. Český Albert do odvolání slevu promítá do ceny nákupu všem zákazníkům, tedy i těm, kteří aplikaci neměli.
V první polovině října ve stovkách francouzských supermarketů přestala v důsledku rozsáhlého kybernetického útoku fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila. Celkové náklady útoku by mohly podle jednoho z majitelů supermarketů dosáhnout desítek milionů eur.
Chladicí zařízení v supermarketech většinou řídí centrální panely, které umožňují ovládat ledničky a mrazáky v celé prodejně. Tyto panely je možné ovládat dálkově prostřednictvím internetu.