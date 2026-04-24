Izraelská armáda nařídila vyklidit další město na jihu Libanonu
Izraelská armáda nařídila evakuaci města Dajr Aamis, které leží severně od nárazníkové zóny, kterou na jihu Libanonu vytvořila izraelská armáda s cílem zabránit útokům na své území. Podle serveru The Times of Israel (TOI) Izrael svůj postup zdůvodnil tím, že z místa byly odpáleny rakety a že tam působí proíránské hnutí Hizballáh.
Mluvčí izraelské armády plukovník Avičaj Adraí vyzval obyvatele, aby své domovy okamžitě opustili a přesunuli se do vzdálenosti alespoň jednoho kilometru od města. Uvedl, že izraelská armáda bude v oblasti postupovat proti cílům, které jsou podle Izraele spojené s Hizballáhem. Adraí zároveň varoval před pokračujícími aktivitami ozbrojené skupiny v dané lokalitě.
Podle armády evakuační příkaz slouží pouze jako preventivní opatření před plánovanou operací. Zatím není jasné, kolika civilistů se to týká, ani jak dlouho bude evakuace trvat. Izraelská strana zároveň tvrdí, že z oblasti pokračuje raketová aktivita směrem na její území a že situaci bude řešit vojensky.
Mezi Izraelem a Libanonem má přitom podle dohod zprostředkovaných Spojenými státy trvat příměří, které bylo po jednáních ve Washingtonu ve čtvrtek prodlouženo o další tři týdny. Nicméně obě strany se dál obviňují z jeho porušování.
čtk, tb