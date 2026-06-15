Iniciativa Veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku
Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně v reakci na změnu financování veřejnoprávních médií schválenou vládou ohlásila výstražnou stávku. Podrobnosti zveřejní ve středu před polednem před budovou Českého rozhlasu. Uvedla to na facebooku.
"Koalice potvrdila, že jejím cílem jsou slabá a ovladatelná veřejnoprávní média. Návrh by Českou televizi a Český rozhlas ochromil a dal vládě možnost jejich rozpočet kdykoliv dál jednoduše snížit. Tento frontální útok na média veřejné služby odmítáme a budeme jejich nezávislost bránit. Jdeme do stávky, prozatím výstražné," uvedla iniciativa. Nezávislé odbory v České televizi již minulý týden oznámily, že stávku podporují a měla by trvat 24 hodin. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek uvedl, že stávka bude 22. června.
Vláda v pondělí schválila návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Rozpočty obou institucí se tak vrátí před loňské zvýšení poplatků a sníží se o zhruba 15 procent, což celkem představuje 1,4 miliardy korun. ČT a ČRo by kvůli úsporám musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 ze 4250 zaměstnanců.
Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že veřejnoprávní média musejí šetřit jako v jiných evropských zemích, zatím přitom žádnou snahu k úsporám nepředvedla. S tím nesouhlasí generální ředitel ČRo René Zavoral, podle kterého podnik v minulých letech seškrtal stovky milionů korun a propustil 90 lidí.